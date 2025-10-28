В России изменились правила профилактических медосмотров детейРазведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлн
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 13:30

Цены в Мурманской области в сентябре выросли

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, значительнее всего в сентябре в регионе подорожали услуги. Выросли издержки у поставщиков услуг, поэтому стало дороже обслуживание в прачечных, химчистках, парикмахерских и ателье.

Цены в Мурманской области в сентябре 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,25% к августу, что меньше, чем в целом по стране (0,34%). Годовая инфляция при этом осталась выше и составила 9,8%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, значительнее всего в сентябре в регионе подорожали услуги. Выросли издержки у поставщиков услуг, поэтому стало дороже обслуживание в прачечных, химчистках, парикмахерских и ателье. Вместе с тем подешевела сотовая связь – некоторые операторы пересмотрели отдельные тарифы для удержания старых и привлечения новых клиентов.

Непродовольственные товары подорожали умеренно. Например, выросли цены на электронику и технику. Это связано с завершением распродаж, которые магазины проводили в августе для реализации складских запасов, а новые партии стали дороже из-за ослабления рубля. При этом часть товаров длительного пользования подешевела. Так, на фоне охлаждения спроса снизились цены на телерадиотовары и средства связи.

«Цены на продукты в сентябре почти не изменились. После длительного периода снижения цен подорожали яйца и сахар, выросли издержки производителей. В то же время, благодаря поступлению на прилавки нового урожая отечественных аграриев, продолжили дешеветь лук, свекла, морковь, картофель и капуста», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина (наглядно на диаграмме). 

В сентябре годовая инфляция в целом по стране составила 8%. Банк России будет поддерживать высокие ставки в экономике, таким образом влияя на кредитование и спрос. По прогнозу регулятора, инфляция в стране в следующем году замедлится до 4–5% и будет находиться на уровне 4% в дальнейшем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:05«Подлинная история Русской революции». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены в Мурманской области в сентябре выросли-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо понижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»