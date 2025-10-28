Цены в Мурманской области в сентябре выросли

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, значительнее всего в сентябре в регионе подорожали услуги. Выросли издержки у поставщиков услуг, поэтому стало дороже обслуживание в прачечных, химчистках, парикмахерских и ателье.

Цены в Мурманской области в сентябре 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,25% к августу, что меньше, чем в целом по стране (0,34%). Годовая инфляция при этом осталась выше и составила 9,8%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, значительнее всего в сентябре в регионе подорожали услуги. Выросли издержки у поставщиков услуг, поэтому стало дороже обслуживание в прачечных, химчистках, парикмахерских и ателье. Вместе с тем подешевела сотовая связь – некоторые операторы пересмотрели отдельные тарифы для удержания старых и привлечения новых клиентов.

Непродовольственные товары подорожали умеренно. Например, выросли цены на электронику и технику. Это связано с завершением распродаж, которые магазины проводили в августе для реализации складских запасов, а новые партии стали дороже из-за ослабления рубля. При этом часть товаров длительного пользования подешевела. Так, на фоне охлаждения спроса снизились цены на телерадиотовары и средства связи.

«Цены на продукты в сентябре почти не изменились. После длительного периода снижения цен подорожали яйца и сахар, выросли издержки производителей. В то же время, благодаря поступлению на прилавки нового урожая отечественных аграриев, продолжили дешеветь лук, свекла, морковь, картофель и капуста», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина (наглядно на диаграмме).

В сентябре годовая инфляция в целом по стране составила 8%. Банк России будет поддерживать высокие ставки в экономике, таким образом влияя на кредитование и спрос. По прогнозу регулятора, инфляция в стране в следующем году замедлится до 4–5% и будет находиться на уровне 4% в дальнейшем.