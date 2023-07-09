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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.23 18:00

Ценят добрых, женятся на красивых

В преддверии Дня семьи, любви и верности «SuperJob» узнал у россиян, какими качествами должны обладать настоящие мужчины и женщины и по каким критериям выбирают супругов. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В топ-3 характеристик настоящего мужчины, по мнению женщин, входят ответственность (её назвали 37% россиянок), честность (30%) и интеллект (24%). Эти же качества в числе наиболее ценных назвали и сами мужчины. А в первой тройке критериев, по которым россиянки выбирали будущих мужей, — доброта (36%), надёжность (31%) и порядочность (25%).

Ум наряду с верностью характеризует и настоящую женщину, так считают по 24% мужчин. Представительниц прекрасной половины человечества, по мнению мужчин, также должны отличать доброта (23%) и красота (22%). Женщины солидарны с мужчинами относительно ума и доброты, на третьем же месте у россиянок — честность, красота не вошла даже в топ-5 (11% голосов). А ведь именно привлекательность, судя по опросу женатых мужчин, имела для них решающее значение при выборе спутницы жизни (40%), ум — на втором месте (24%), на третьем — верность (16%).

Хозяйственность как ключевое качество настоящей леди женщины также упоминали значительно реже мужчин (12 и 4% соответственно), зато чаще говорили о мудрости, ответственности и целеустремленности.

Настоящего мужчину женщины чаще наделяли такими характеристиками, как доброта (21% против 10% в ответах самих мужчин), чувство юмора, надежность, верность и щедрость. В ответах мужчин идеальный представитель сильного пола чаще оказывался спокойным (10% против 5% в ответах женщин), сильным и волевым.

Трудолюбие как качество настоящего мужчины назвали 8% женщин и 7% мужчин, настоящей женщины — 3 и 2% соответственно. Примерно такие же число опрошенных ориентировалось на это качество при принятии решения о вступлении в брак.

Время проведения опроса: 12—26 июня 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25308&page=1

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