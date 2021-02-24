Церемония открытия ежегодного Праздника Севера назначена на 14 марта

В правительстве Мурманской области под председательством заместителя губернатора Елены Дягилевой прошло очередное заседание Организационного комитета по подготовке мероприятий 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся. На заседании, в числе прочего, были утверждены даты церемоний открытия и закрытия Праздника Севера – это 14 марта и 28 марта соответственно.

«Программы 86-го Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся состоят из 13 мероприятий по разным видам спорта. Учащихся ждут соревнования по снегоступингу, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, натурбану, хоккею с мячом и других – мероприятия пройдут в 7 муниципальных образованиях со 2 марта по 4 апреля, – отметила Елена Дягилева. – Состязания полярной олимпиады среди взрослых спортсменов пройдут в 8 муниципальных образованиях области также в период со 2 марта по 4 апреля. Взрослые спортсмены выступят в таких видах, как альпинизм, биатлон, парусный спорт в дисциплине сноукайтинг, регби на снегу, хоккей и другие».

Как подчеркнула заместитель губернатора, многие спортивные мероприятия 86-го Праздника Севера пройдут в статусе всероссийских и будут идти параллельно с чемпионатами и Кубками России. В соревнованиях разыграют 370 комплектов медалей.

«Важно отметить, что соревнования будут проходить на объектах спорта, внесенных во Всероссийский реестр, – сообщила Елена Дягилева. – Медицинское обеспечение соревнований будет осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической обстановки в регионе».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в подготовительную работу Полярной олимпиады будут вовлечены более 200 волонтёров из образовательных учреждений региона.

Напомним, сегодня на официальном сайте 47-го Мурманского лыжного марафона возобновилась онлайн-регистрация для желающих принять участие в соревнованиях. Они пройдут 27-28 марта на территории спорткомплекса «Долина уюта». Уже поданы заявки от спортсменов из Беларуси, Казахстана, Новой Зеландии и Норвегии.

В целом программа Праздника Севера включит в себя состязания по таким видам спорта, как лыжные гонки, хоккей с мячом, конькобежный спорт, альпинизм, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, парусный спорт, футбол на снегу. В текущем году сохранится традиция проведения соревнований по национальным видам спорта.