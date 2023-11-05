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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.23 17:00

Церемония вручения первых офицерских званий состоялась в УМВД России по Мурманской области

В музее истории органов внутренних дел Мурманской области 4 ноября состоялась церемония торжественного вручения первых офицерских званий сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области. В списке фамилии шести сотрудников, которым присвоены звания старший лейтенант полиции и внутренней службы. Это девушки и молодые люди, которые однажды приняли для себя очень ответственное и важное решение - служить в полиции.

Погоны молодым сотрудникам вручил руководитель регионального УМВД полковник полиции Алексей Александрович Веселовский. Во вступительном слове Алексей Александрович поздравил подчинённых сотрудников, отметил важность и значимость этого события, пожелал с честью носить звание офицера.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области,  на церемонии присутствовал руководитель УМВД России по городу Мурманску полковник полиции Александр Талалаев и начальник ОМВД России по Кольскому району подполковник полиции Афанасий Дереш, которые приехали поддержать своих коллег.

Ведущий церемонии предоставил слово председателю совета ветеранов Александру Ивановичу Лозовому. Александр Иванович пожелал сотрудникам быть мудрыми, честными, достойными.

 

Фото: https://51.xn--b1aew.xn--p1ai/

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