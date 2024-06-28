Чаевые в ресторанах оставляют 3 из 4 россиян, средняя сумма — 300 рублей

Россияне стали больше оставлять на чай в ресторанах и парикмахерских и меньше — в гостиницах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего на чай оставляют в ресторанах и кафе: 74% опрошенных (1 из 3 россиян так поступает всегда, а ещё 42% — иногда). 6 из 10 дают чаевые таксистам. 44% — курьерам. 36% — парикмахерам. Каждый третий — автозаправщикам и персоналу гостиниц.

Самые щедрые чаевые россияне оставляют в отелях: в среднем — 400 рублей, впрочем, по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась (в июле 2023 было 450 рублей). Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов, напротив, вырос: 300 рублей сегодня против 280 рублей год назад. Россияне стали больше оставлять сверх чека и в парикмахерских: сейчас в среднем 240 рублей, в 2023 году было 215 рублей.

Средние чаевые таксистам чуть снизились: со 130 рублей в прошлом году до 120 сегодня. Автозаправщикам и автомойщикам по-прежнему оставляют около 100 рублей на чай.

Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, а больше всего — в отелях.

Время проведения опроса: 26 мая — 21 июня 2024 года.