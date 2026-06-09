«Час для Победы»: очередная партия гуманитарного груза передана нашим бойцам в зоне СВО

Кабели, розетки, счётчики, выключатели и многое другое объёмом пять кубометров, а также крупную партию стройматериалов для обустройства быта на передовой приобрели неравнодушные жители Мурманской области. Всё это Народный фронт отправил в Луганск, откуда груз заберут наши защитники.

Ноутбуки и батареи к ним Народный фронт приобрёл благодаря коллективу регионального Управления Росреестра. Техника была закуплена на средства, собранные в ходе акции Народного фронта «Час для Победы».

О ней сотрудникам организации активисты Народного фронта» рассказали в феврале этого года. Ноутбуки уже используются в работе отряда беспилотных летательных аппаратов на херсонском направлении.

Кабели, розетки, счётчики, выключатели и многое другое объёмом пять кубометров, а также крупную партию стройматериалов для обустройства быта на передовой приобрели неравнодушные жители Мурманской области. Всё это Народный фронт отправил в Луганск, откуда груз заберут наши защитники.

Помочь бойцам можете и вы. Присоединяйтесь к региональному сбору Народного фронта «Всё для Победы».

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241894