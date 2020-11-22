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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.20 11:00

«Час с Торгпредом» состоялся в Мурманской области

В онлайн-режиме для делового сообщества региона состоялся «Час с Торгпредом» – консультации с целью обсуждения возможностей и перспектив сотрудничества с предприятиями Чехии. Организаторы мероприятия – Министерство экономического развития Мурманской области и Торговое представительство Российской Федерации в Чешской республике.

Во встрече приняли участие руководители Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Торгово-промышленной палаты Мурманской области, регионального Центра поддержки экспорта, Корпорации развития Мурманской области, а также представители муниципалитетов и горнодобывающих компаний области.

Была организована презентация крупной чешской компании «Ferrit», обеспечивающей широкий спектр работ и услуг, связанных с подземной выработкой. Торгпред России в Чехии Сергей Безруков совместно со специально приглашенным представителем компании «Ferrit» ответили на вопросы и обсудили возможные варианты сотрудничества с компаниями Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития,  стороны предварительно договорились об участии Торгового представительства России в Чехии и ряда чешских компаний в X Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона: взгляд в будущее», которая состоится в феврале 2021 года при организационном участии ТПП и некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России».

Как отметили организаторы, подобный формат работы в очередной раз показал свою состоятельность и востребованность. В дальнейшем региональным Минэкономразвития и Торгпредством России в Чехии будет расширен формат сотрудничества с целью вывода местных товаропроизводителей на рынок Чехии и расширения экспортного потенциала региона.

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