Чаще угрожают работодателю увольнением мужчины, но добиваются своего после угроз — женщины

Мужчин, которым доводилось угрожать увольнением работодателю, почти в 1,5 раза больше, чем женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 3000 экономически активных россиян с опытом работы.

Судя по результатам опроса представителей работодателей, компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда: каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников (в 2024 году таких было 6%), ещё 64% обсуждают компромиссные варианты (2 года назад — 67%). Увольняют «неудобных» только 6% (минус 5 процентных пунктов с 2024).

Россиян, которым доводилось практиковать угрозы увольнением, — 29%. Мужчины почти в 1,5 раза чаще женщин используют подобный приём: 34 и 24% соответственно. Среди россиян с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей таких 36%, среди тех, кто зарабатывает меньше, — 31%.

Из тех, кто прибегал к угрозе увольнением, 59% добились желаемого. Доля россиян, кому не удалось добиться своего и пришлось уйти из компании, составила 31%. 6% остались работать на прежних условиях. Причём мужчины добиваются своего реже женщин (53 и 65% соответственно), а увольняются с работы — чаще (34 и 27%).

В переговорах с работодателем о деньгах нужна чёткая аргументация, а не угрозы, считают эксперты «SuperJob».

Время проведения опроса: 15 июня — 6 июля 2026 годаю