Чаще вакцинируются от COVID-19 те россияне, у которых есть взрослые дети и родители старше 65 лет

От коронавируса чаще прививаются те, у кого больше родни. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, влияет ли наличие детей и родителей на решение россиян о вакцинации от COVID-19. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Чаще всего вакцинируются от коронавируса россияне, чьим детям уже больше 18 лет (56%). Среди граждан с несовершеннолетними детьми привит каждый второй. Вакцинированных россиян, чьи родители моложе 64 лет, — 49%. Чуть чаще прививаются респонденты, чьим родителям исполнилось более 65 лет (52%). Среди россиян, не имеющих детей, привились 46%, среди тех, у кого уже нет в живых родителей, — 47%. Среди респондентов без детей и родителей — только 44%. Большая семья — большая ответственность: сделали прививку 53% россиян, у которых есть дети и родители.

Ранее мы выяснили, что чаще вакцинируются сторонники здорового образа жизни, россияне, которые лучше учились в школе.