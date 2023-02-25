Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах и такси

Суммы чаевых за год выросли! К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего россияне оставляют чаевые в ресторанах и кафе: небольшую сумму сверх счета платят 72% опрошенных, причем каждый третий делает это всегда (33%), а 39% — иногда. Каждый второй (51%) даёт «на чай» водителям такси: 12% поступает так всегда, а 39% — иногда. 44% респондентов благодарят деньгами курьеров (11% — всегда, 33% — иногда), а 39% — мастеров салона красоты (15% — всегда, 29% — иногда). Каждый третий оставляет чаевые на заправках и автомойках (11% — всегда, 22% — иногда). Реже всего «на чай» дают служащим отелей: так поступает 30% россиян, причем 8% — всегда, а 22% — иногда.

Впрочем, именно в гостиницах суммы «на чай» самые высокие: в среднем сотрудникам оставляют 400 рублей. В ресторанах сверх счёта дают 275 рублей, в салонах красоты — 215. Средняя сумма чаевых для курьера — 120 рублей, для таксиста — 115, для сотрудника автомойки или заправки — 75 рублей.

По сравнению с 2022 годом, размер чаевых вырос во всех сферах, кроме отелей: здесь сверх счета оставляют меньше, чем в прошлом году, на 6%.