В краеведческом музее появился сотрудник-робот! Надо придумать ему имяФАС и операторы связи разработали сервис для подачи жалобы на спам-рекламу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 10:00

Чаще всего «кусочек» Арктики берут в Мурманской области, Карелии и Архангельской области

Земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в Арктической зоне РФ уже получили 3 тысячи человек.

Как сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), который приводит слова первого заместителя генерального директора по социальному развитию КРДВ Эльвиры Нургалиевой: «Арктическая зона Российской Федерации развивается, создаются сотни новых предприятий, обновляется инфраструктура, и мы видим, что это развитие мотивирует людей строить планы на своей земле. Это подтверждают промежуточные результаты программы «Гектар» - землю взяли уже 3 тысячи человек».

Общая площадь предоставленных земельных участков на сегодня составляет 2,1 тысячи га. Наиболее часто участки берут в Мурманской области (3116 участков), Карелии (2076), Архангельской области (1022) и в Ямало-Ненецком АО (553). Договоры заключены уже по 2,5 тысячи заявлений из 6,9 тысячи. Остальные заявления находятся на рассмотрении уполномоченных органов или на стадии формирования и подписания договоров.

Участники программы чаще всего берут землю под строительство своего дома или под подсобное хозяйство. Кроме того, на выделенных участках люди рассчитывают заняться бизнесом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)С 1 июня 2022 года прожиточный минимум увеличился на 10%-PRO Валюту (16+)В начале торгов пятницы курс рубля продолжил вчерашнее падение-PRO Энергетику (18+)Губернатор Мурманской области обсудил с руководством ОДУ Северо-Запада и новым директором Кольского РДУ перспективы развития энергетики региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе утверждён порядок получения компенсации за проезд к месту отдыха на совершеннолетних детей работников областных учреждений
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика