Чаще всего «кусочек» Арктики берут в Мурманской области, Карелии и Архангельской области

Земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в Арктической зоне РФ уже получили 3 тысячи человек.

Как сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), который приводит слова первого заместителя генерального директора по социальному развитию КРДВ Эльвиры Нургалиевой: «Арктическая зона Российской Федерации развивается, создаются сотни новых предприятий, обновляется инфраструктура, и мы видим, что это развитие мотивирует людей строить планы на своей земле. Это подтверждают промежуточные результаты программы «Гектар» - землю взяли уже 3 тысячи человек».

Общая площадь предоставленных земельных участков на сегодня составляет 2,1 тысячи га. Наиболее часто участки берут в Мурманской области (3116 участков), Карелии (2076), Архангельской области (1022) и в Ямало-Ненецком АО (553). Договоры заключены уже по 2,5 тысячи заявлений из 6,9 тысячи. Остальные заявления находятся на рассмотрении уполномоченных органов или на стадии формирования и подписания договоров.

Участники программы чаще всего берут землю под строительство своего дома или под подсобное хозяйство. Кроме того, на выделенных участках люди рассчитывают заняться бизнесом.