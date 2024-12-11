Чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети

Большинству россиян в равной степени нравится и дарить, и получать подарки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

По результатам опроса, проведенного в преддверии Нового года, выяснилось, что большинству россиян в равной степени нравится и дарить, и получать подарки (54%). 26% граждан больше любят дарить, а 10% — принимать. Ещё 10% опрошенных претят оба процесса.

2 из 3 женщин одинаково нравится и дарение, и получение подарков. Среди мужчин оказалось больше, чем среди женщин, любителей получать подарки, а также тех, кто не любит ни одаривать, ни принимать.

Чем старше россияне, тем больше им нравится процесс преподнесения подарков: любят дарить 27—28% среди тех, кому от 35 лет, а среди более молодых таких 18%. Каждому восьмому россиянину до 35 лет не нравится ничего связанного с подарками.

Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей предпочитают процесс дарения чаще тех, кто зарабатывает меньше (28%). И преподносить подарки, и принимать их чаще нравится респондентам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц (64%).

Среди россиян, имеющих детей, больше как тех, кому нравится только одаривать, так и тех, кто любит и дарить, и получать подарки, чем среди бездетных.

Время проведения опроса: 27 ноября — 5 декабря 2024 года.