Чаще всего мурманчане обращаются к главам администрации города с вопросами о содержании дворовых территорий

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители – главы округов регулярно проводят встречи с мурманчанами. На прошедшей неделе состоялись три таких мероприятия. Чаще всего мурманчане обращались с вопросами о содержании дворовых территорий.

Первая встреча с жителями на этой неделе прошла в Октябрьском округе. Глава округа Елена Ширшова совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска Ольгой Дзюбой и Еленой Меркушовой встретились с жителями дома №1 по улице Сполохи. Вопросы касались уборки снега с придомовой территории и козырьков подъездов. Мурманчане были обеспокоены состоянием участка по улице Сполохи, ведущего к школе № 43 (улица Академика Книповича, 36а). Также среди пожеланий жителей дома был озвучен вопрос о нерегулярном вывозе мусора. Работы были выполнены незамедлительно – контейнерная площадка приведена в порядок. Кроме того, попросили закрасить надписи на фасаде дома № 1 по улице Сполохи. Вопрос решен.

Ранее жители дома 35/3 по улице Академика Книповича обращались к главе округа с просьбой закрыть колодец возле гимназии №8, что также было сделано.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу обсудил с жителями дома №9 по ул. Шабалина вопросы благоустройства территории. Мурманчане обратились к главе округа с просьбой обустройства детской площадки с элементами спортивного оборудования.

Встреча в Ленинском округе состоялась по адресу: ул. Привокзальная, 10. Глава округа Андрей Костин и координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Сергей Тян побеседовали с жителями дома. После обращения северян была произведена уборка снега с придомовой территории. Кроме того, в ходе встречи северяне обсудили вопросы содержания и ремонта общедомового имущества, уборки снега, технического состояние наружного коллектора хозяйственно-бытовой канализации. Один из участников встречи попросил провести дополнительное освещение придомовых территорий домов №№16, 18, 20, 22, 24 по улице Коминтерна и дома №10 по улице Привокзальной.

Все вопросы и обращения северян берутся в работу, отмечает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26894&page=1