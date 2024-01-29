Чаще всего мурманчане обращаются к главам округов с вопросами о содержании дворовых территорий и общедомового имущества

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители – главы округов проводят еженедельные встречи с жителями. На прошедшей неделе состоялись шесть таких встреч. Чаще всего мурманчане обращались с вопросами о содержании дворовых территорий и общедомового имущества.

На встрече с жильцами дома №2 по ул. Крупской темой разговора стало благоустройство территории. Также северяне пожаловались на несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора с контейнерной площадки, работы были проведены. Одна из просьб жителей касалась удаления граффити со стен трансформаторной подстанции, расположенной в районе дома №63 по ул. Шабалина. Надписи на фасаде были закрашены.

Ещё одна встреча состоялась по адресу ул. Ломоносова, 21/10. С мурманчанами пообщались и.о. главы Первомайского округа Евгений Филиппов и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Сердюк. Ранее жильцы дома №15/3 по ул. Зои Космодемьянской обращали внимание на несвоевременную очистку от снежных масс козырька подъезда и недостаточную подсыпку тротуара. Все вопросы были оперативно решены.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова встретилась с жителями дома № 4 по пр. Связи. В числе вопросов - содержание лестниц, расположенных возле дома №7 по ул. Старостина, домов №10 и №14 по ул. Капитана Маклакова. Все лестницы расчищены от снега. Ранее северяне обращались с просьбой отремонтировать фонарь во дворе домов №16 и №20 по улице Скальной. Работы также были проведены.

Также совместно с региональным координатором проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Дмитрием Шаповаловым глава округа пообщалась с жителями дома №25 по просп. Ленина. Решался вопрос содержания дворового проезда в зимний период. После встречи проезд был расчищен от снега.

Встреча в Ленинском округе состоялась по адресу ул. Загородная, 22. Глава округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Залесный побеседовали с жителями дома. После обращения мурманчан с контейнерной площадки возле дома были вывезены строительные отходы. Кроме того, в ходе встречи северяне обсудили вопросы содержания и ремонта общедомового имущества, увеличения оплаты за электроснабжение, уборки снега с придомовой территории. Один из участников встречи попросил заменить рельсы пандуса на крыльце подъезда.

Как сообщает администрация города Мурманска, жители дома №9 по пр. Михаила Ивченко пожаловались главе округа на шум от кондиционеров, расположенных на фасаде торгового объекта соседнего дома, попросили очистить от снега придомовую территорию. Также мурманчане сообщили о низкой температуре воздуха в квартирах и задали вопросы о ремонте общедомового имущества и взаимодействии с управляющей организацией.

Все вопросы и обращения северян берутся в работу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26591&page=1