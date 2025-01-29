Чаще всего мурманчане жаловались на необходимость расчистки тротуаров и улиц областного центра

За минувшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1546 сообщений в социальных сетях – это на 13% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом 27 января сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Основные темы обращений: уборка снега и наледи с дорог и дворов, вопросы отопления, проблемы с контейнерными площадками, а также льготы и проездные на общественный транспорт.

Число жалоб на расчистку территорий снизилось, что говорит о стабилизации ситуации. Однако на этом фоне выросло количество обращений о переполненных мусорных контейнерах. В блоке «Общественный транспорт» рост связан с новостями о повышении тарифов и старте продаж льготных проездных документов.

В Мурманске число обращений выросло на 9%. Чаще всего горожане жаловались на необходимость расчистки тротуаров и улиц, например, на улице Лобова, проспекте Героев-Североморцев и Кольском проспекте. Уборка дворов требовалась на проспекте Ленина, улице Маклакова и улице Беринга. Отдельного внимания заслуживает взаимодействие Управления дорожного хозяйства города с жителями: в период снегопадов ведомство не всегда оперативно отвечало на вопросы, что вызывало недовольство. Также поступали жалобы на аварии в системе отопления на улицах Буркова, Николаева и Героев Рыбачьего, а проблемы с переполненными контейнерами отмечены на улицах Баумана, Новое Плато, Радищева и других.

Рейтинг муниципалитетов показал наибольшую активность в Мурманске и ЗАТО город Заозерск, где рост обращений связан с проведением онлайн-встреч глав администраций муниципальных образований с жителями.

При этом многие проблемы решались оперативно. Например, в Мурманске расчистили тротуары на улице Лобова, в ЗАТО г. Североморск – лестницу у ДК «Строитель». В Оленегорске за час подсыпали песком тротуар у детского сада на улице Южной, а в Колвице заменили неработающий уличный фонарь. В Апатитах арка дома на Бредова, 26а была обработана противогололедными материалами.

На прошлой неделе 85% обращений были решены или взяты в работу, но есть и примеры затягивания сроков. В Мончегорске жительница с 14 января ждёт расчистки тротуаров на проспекте Металлургов, а в Мурманске жалоба на уборку тротуара на улице Мира также неоднократно откладывалась.

ЦУР продолжает фиксировать и контролировать обращения жителей, помогая местным органам власти реагировать быстрее и качественнее.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457246962%2Fwall611314210_9158