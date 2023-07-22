Чаще всего «на чай» оставляют в ресторанах, а больше всего — в отелях

Летом россияне стали более щедрыми на чаевые: с февраля средняя сумма на чай увеличилась в гостиницах, на заправках, в такси и ресторанах. При этом чаще всего за хорошее обслуживание сверх счета по-прежнему доплачивают в кафе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В кафе и ресторанах чаевые оставляют 73% россиян: каждый третий (31%) делает это всегда, а 42% — лишь в случаях, когда обслуживание было отличным. Каждый второй доплачивает за сервис таксистам: 9% — всегда, 42% — иногда. Курьеров благодарят деньгами 43%: 9% — постоянно, 34% — в случае оперативной доставки. 42% радуют чаевыми парикмахеров и мастеров салонов красоты: 16% — всегда, а 26% — в зависимости от результата.

Реже сверх счёта платят в отелях и на автозаправках: в гостиницах «на чай» оставляют 30% россиян (6% — всегда, 24% — по ситуации), на мойках и заправках — 29% (11% — всегда, 18% — по ситуации).

Тем не менее самые щедрые чаевые — по-прежнему в гостиничной сфере: благодарные гости оставляют там в среднем по 450 рублей. В ресторанах сверх счета платят в среднем 280 рублей, в салонах красоты — 215. Среднестатистический пассажир такси готов поблагодарить водителя суммой в 130 рублей. Курьерам достается 120 рублей сверх оплаты, а сотрудникам автомоек и заправок — 100 рублей.

С февраля средние суммы чаевых в гостиницах, на заправках, в такси и ресторанах выросли, а вот финансовая благодарность парикмахерам и курьерам осталась на прежнем уровне. Особенно заметно суммы «на чай» увеличились в отелях: сегодня там оставляют на чай в среднем на 50 рублей больше, чем 5 месяцев назад.

Время проведения опроса: 1—19 июля 2023 года.