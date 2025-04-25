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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 12:00

Чаще всего на работе жители регионов СЗФО конфликтуют с начальством и страдают от сплетен на работе: результаты опроса hh.ru

Служба исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, какая атмосфера царит в местных рабочих коллективах, с кем чаще всего возникают конфликты.

Большинство (59%) работников в СЗФО заявили, что конфликты на работе у них не возникают. Однако среди тех, кто все же сталкивается с разногласиями, чаще всего конфликты происходят с руководством – об этом сообщили 28% участников опроса в регионах СЗФО. Конфликты с коллегами встречаются реже – их упомянули 15% респондентов.

Среди тех, кто конфликтует с начальником, наибольшая доля среди представителей профобласти «Медицина, фармацевтика» (39%), а с коллегами – в сферах «Закупки» и «Управление персоналом» (по 28%). Для сравнения, в 2021 году конфликты как с начальством, так и с коллегами возникали у местных респондентов реже - у 19%.

Основной причиной конфликтов остаются профессиональные разногласия – их назвали 60% респондентов из регионов СЗФО. Особенно ярко это проявляется среди мидл- и топ-менеджмента, а также среди работников ИТ-сектора, где сразу 80% и 84% столкновений на работе, соответственно, происходят именно из-за этого. Конфликты из-за личных антипатий упомянули ещё 40%, а эмоциональные факторы, например, плохое настроение, – 23%.

А каждый десятый местный работник ругается с коллегами по бытовым причинам (грязь в офисе, открытые окна, запах еды и т. д.).

Среди негативных явлений на работе чаще всего местные респонденты называют сплетни – на них жалуются сразу 30%. Ещё 21% жалуются на высокомерное отношение к новичкам или подчинённым. 18% обвиняют коллег в интригах, а 14% - в насмешках, издевательствах и оскорблениях.

В профессиональном разрезе наибольшая доля среди тех, кто сталкивается со сплетнями, наблюдается среди юристов (50%) и работников сектора закупок (43%). Высокомерное отношение к новичкам в большей степени свойственно работникам из сферы  «Наука, образование»  (42%) и опять же специалистам по закупкам (40%). Интриги имеют наибольшее распространение среди юристов (41%) и представителей среднего и высшего менеджмента (35%).

Примечательно, что в аналогичном опросе 2021 года сплетни в коллективах встречались значительно чаще – их упоминали сразу 60% респондентов.

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