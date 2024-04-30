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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.24 18:00

Чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины

4 из 10 россиян планируют устроить шашлыки в майские праздники. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, выполненного по заказу «Russia Today», в котором приняли участие 1600 работающих представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выезд на шашлыки являются традиционным видом отдыха россиян в майские праздники. 3 из 10 опрошенных будут сами жарить шашлыки. 3% респондентов приглашены к родственникам и друзьям. 7% успеют посетить несколько застолий: они и приглашены на шашлыки, и будут жарить сами. 14% ещё не решили для себя вопрос с планами на май. 47% россиян не собираются на шашлыки в майские праздники.

Шашлыки больше любят мужчины: такое времяпрепровождение в майские праздники запланировали 44% из них против 34% среди женщин. Будут устраивать шашлыки чаще люди среднего возраста (от 35 до 44 лет). Чем выше зарплата у респондентов, тем больше среди них доля тех, кто собирается жарить шашлыки на майские праздники. Жарка мяса — дело семейное: состоящие в браке и имеющие детей устраивают шашлыки на майские чаще.

Судя по опросу, самый популярный вид мяса для шашлыков — свинина. Из нее планируют жарить шашлык 44% опрошенных. Каждый четвертый респондент планирует использовать для шашлыка ассорти из разных видов мяса. Курицу предпочитает каждый девятый респондент. По 5% опрошенных планируют жарить шашлык из баранины и говядины. 4% — из индейки.

Средние планируемые расходы на организацию майских шашлыков (с учетом всего: мяса, овощей, напитков и проч.) — 2400 рублей на человека.

Время проведения опроса: 18—24 апреля 2024 года.

 

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