Чаще всего приходится работать сверхурочно курьерам, медикам, водителям и педагогам

Водители трудятся сверхурочно часто и помногу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

58% работающих на полную занятость пожаловались на переработки. Судя по их оценкам, в среднем из-за сверхурочных они трудятся практически на треть больше времени, чем положено на одну ставку. С прошлого года ситуация не улучшилась.

Мужчины работают за пределами норм рабочего времени чаще, чем женщины. Молодёжь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше. Среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц больше тех, кто продолжает трудиться и после окончания рабочего дня.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, медицинские сестры, водители, врачи и педагоги, реже — операторы кол-центров и менеджеры по продажам.

Время проведения опроса: 27 июня — 25 июля 2024 года.