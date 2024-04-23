Чаще всего проявлением абьюза на работе россияне считают нарушение ТК РФ

4 из 10 россиян сталкивались со злоупотреблениями властью со стороны руководства на работе, чаще всего к ним относят нарушения Трудового кодекса. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан с опытом работы из всех округов страны.

С проявлениями абьюза со стороны начальства лично сталкивались 39% опрошенных. Причём чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет (46%), они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений, недаром психологи отзываются о современной молодёжи как о поколении, максимально ориентированном на психологический комфорт.

Злоупотреблениями властью на работе, судя по комментариям, россияне считают различные нарушения трудового законодательства (невыплата или задержка выплаты заработной платы, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно), самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2019 году, экономически активные граждане стали чаще жаловаться на злоупотребления властью со стороны руководства: 31% пять лет назад и 39% сегодня.

Время проведения опроса: 7—17 апреля 2024 года.