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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.21 12:00

Чаще всего северяне в соцсетях сообщают о необходимости ремонта дворов и уборки территорий

Всего за прошедшую неделю Центром управления регионом зафиксировано 792 сообщения. Об этом вчера сообщила на оперативном совещании в правительстве заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство» (27%), на втором – «ЖКХ» (25%), на третьем – «Дороги» (14%), на четвертом – «Социальное обслуживание и защита» (5%).

В блоке «Благоустройство» наиболее часто жители сообщали о необходимости отремонтировать двор, убрать территории и обустроить общественные пространства.

Большинство жалоб на неубранный мусор поступило из Кировска и Мурманска. Также мурманчане сообщали о неудовлетворительном состоянии дворов (ул. Полярный круг, 9, просп. Кольский, 76, ул. Маклакова, 44, просп. Ленина, 72).

В блоке «ЖКХ» чаще всего северяне сообщали об отсутствии воды, необходимости проведения капитального ремонта фасадов и кровель. Жители Мончегорска сигнализировали об отключениях горячей воды. В Мурманске жители домов по улице Буркова жаловались на то, что при отключении водоснабжения, подвоз воды был организован без учёта потребности жильцов.

Блок «Дороги» представлен проблемами ремонта дорог. Наибольшее число жалоб поступило из Мурманска (просп. Кольский, ул. Шевченко, ул. Копытова, ул. Октябрьская). Жители Кандалакшского района обратились с просьбами обустроить тротуары на улице Комсомольской. Также северяне сообщали о необходимости провести ремонт автодороги Гаджиево-Снежногорск.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы касались разъяснения сроков выплат пособий на детей, а также перечня документов, необходимых для получения различных мер социальной поддержки.

«Прошу оперативно реагировать на все сообщения о проблемах граждан, которые появляются в социальных сетях. Обращаю особое внимание руководства населенных пунктов на необходимость проведения осмотра территорий на предмет уборки мусора», – заключил губернатор Андрей Чибис.

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