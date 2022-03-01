На минувшей неделе жители Мурманской области направили в Центр управления регионом 1099 сообщений о проблемах. Сигналы оставлялись в социальных сетях и на портале «Наш Север». Отработано за отчетный период 608. Об этом вчера на оперативном совещании в областном правительстве сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Чаще всего северяне задают вопросы по уборке снега на дворовых и общественных территориях и благоустройству. На втором месте по количеству обращений – блок «ЖКХ», далее идут «Дороги» и «Мусор/свалки».

В лидерах по сообщениям о неубранных дворах, необходимости подсыпки дорог оказались Мурманск, ЗАТО Александровск и Кировск.

«На прошедшей неделе зафиксирован всплеск сообщений о нерасчищенных дворах в Зеленоборском. К сожалению, местная администрация не всегда ответственно относится к обратной связи с жителями, ответы на просьбы пользователей были неполными, не содержали конкретики, либо вовсе отсутствовали», – рассказал Алексей Медведев.

Большинство сообщений в блоке «ЖКХ» касалось ненадлежащего качества или отсутствия отопления, отсутствия холодной воды и электричества.

В блоке «Дороги» чаще всего северяне сигнализировали о нерасчищенных дорогах и тротуарах. Большинство сообщений поступило из Мурманска, Кандалакшского района и ЗАТО Александровск.

В блоке «Мусор/свалки» жители Мончегорска пожаловались на разбросанный на озере мусор. Проблема возникла из-за отсутствия муниципального контракта на уборку мусора с данной территории.

Кроме того, на минувшей неделе ЦУР зафиксировал очевидный интерес крупных пабликов и жителей региона к теме международных отношений, связанных с событиями на Украине. В связи с этим специалисты Центра обращают особое внимание северян на необходимость критического осмысления и верификации информации.

«Мы безусловно поддерживаем всех наших бойцов, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, обеспечивая безопасность нашей страны и защиту интересов наших граждан. Прошу внимательно анализировать информацию и те фейковые вбросы, которые есть по ситуации», – заключил губернатор Андрей Чибис.