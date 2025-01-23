Чаще всего успешными людьми считают себя врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители

Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком. Чаще всего в этом убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (49%) уверен, что он успешный человек. Каждый пятый (22%) придерживается противоположного мнения: «На данный момент нет, но я стремлюсь к этому»; «Не хватает опыта и образования». 3 из 10 затрудняются с ответом: «Смотря, что считать успехом»; «В карьере хотелось бы достичь большего».

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (54%).

Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тысяч рублей в месяц и более, таких 59%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях — врачи: 68% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 64%, среди медицинских сестер — 60%. Уверены в себе маркетологи (58%) и водители (57%). Реже всего о личном успехе говорят операторы call-центров (32%), кладовщики и администраторы (по 42%).

Время проведения опроса: 9—15 января 2025 года.