Чаще всего уверены в том, что управляют своей жизнью, воспитатели, медсестры и учителя, реже всего — курьеры, секретари и диспетчеры

Те, кто уверен, что управляет своей жизнью, чаще всего встречаются среди воспитателей, медицинских сестер и учителей, а те, кто плывет по течению, — среди курьеров, секретарей и диспетчеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

79% россиян считают, что в той или иной степени управляют своей жизнью: 41% в этом однозначно убежден, а 38% скорее уверены. Напротив, каждый пятый россиянин считает себя фаталистом: 5% точно не управляют своей жизнью, а 16% скорее не управляют.

Чем моложе респонденты, тем реже они говорят, что плывут по течению: если среди молодёжи до 24 лет управляют своей жизнью 90%, то среди респондентов старше 45 — только 73%. Тех, кто считает, что сам куёт своё счастье, среди женщин чуть больше, чем среди мужчин (82% против 76% соответственно). Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растёт с увеличением уровня дохода: 77% среди опрошенных с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц против 83% среди зарабатывающих свыше 80 тысяч.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего убеждены, что управляют своей жизнью, работники, чья деятельность связана с высоким уровнем ответственности: воспитатели и медсестры (по 88%), учителя (85%) и юристы (84%). Однозначно же уверены в своём влиянии на собственную жизнь чаще всего учителя, врачи и квалифицированные рабочие. Реже всего говорят о том, что сами определяют свою судьбу, курьеры (65%), секретари (68%) и диспетчеры (69%), причем среди них же больше и убежденных фаталистов, которые уверены, что абсолютно не управляют действительностью.

Время проведения: 4—25 ноября 2022 года.