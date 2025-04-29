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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 18:00

Чаще всего в абсолютном доверии руководства уверены те, кто постоянно перерабатывает

Переработки — не всегда следствие аврала, иногда это способ доказать свою эффективность. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

Согласно исследованию, 77% работающих в офисах россиян сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, ещё 46% — периодически.

61% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 21% — часто, 40% — иногда. Причём среди тех, кто регулярно остаётся работать сверхурочно, больше всего и тех, кто чувствует, что должен доказывать свою полезность (31%): «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату». А среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй вообще лишён подобных переживаний.

9 из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 36% абсолютно уверены в этом, ещё 54% — скорее уверены. Причём чаще о полной лояльности начальства рассказывали те, кто не чувствует необходимости доказывать личную эффективность (44%), и те, кто регулярно перерабатывает (43%).

Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Практически столь же часто волнуются из-за результативности своего труда и сотрудники на удалёнке. В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (41 и 40% соответственно).

Время проведения опроса: 24 марта — 22 апреля 2025 года.

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