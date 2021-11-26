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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.21 18:00

Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах, но 4 из 10 россиян против любых QR-кодов

В Госдуму внесён законопроект о вводе QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» представители экономически активного населения из всех округов страны рассказали, как относятся к подобной идее.

42% россиян против введения QR-кодов в каких бы то ни было заведениях и общественных местах. 36% респондентов одобряют введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий. 28% положительно восприняли идею ввода QR-кодов в самолётах, 26% — в поездах. Каждый четвертый — за введение подобных «электронных пропусков» в кафе и рестораны. Посещение учреждений культуры по QR-коду одобряют 23% россиян, 16% не против введения системы QR-кодов в непродовольственных магазинах.

Среди населения пяти городов-миллионников меньше всего одобрения инициатива по вводу QR-кодов встретила в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (против 54 и 47% соответственно). В Новосибирске же противников нововведения всего — 38%, здесь чаще всего голосуют за проход по QR-кодам в самолеты, поезда и заведения общественного питания (32, 31% и 28% соответственно). Москвичи чаще поддерживают идею пропускать по QR-кодам на массовые мероприятия и в непродовольственные магазины (39 и 17%). Петербуржцы — в учреждения культуры (19%).

Противников QR-кодов больше всего среди непривитых от коронавируса россиян (70%). Им «SuperJob» задал вопрос, ради посещения каких из перечисленных в законопроекте учреждений и мест они все же готовы изменить свою позицию.

Введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий может подвигнуть вакцинироваться 5% антипрививочников. Еще столько же сделают прививку ради перелетов (5%). 3% готовы привиться из-за введения QR-кодов в поездах. По 2% респондентов сделают прививку ради возможности посещения заведений общественного питания и учреждений культуры. 1% готов привиться ради покупок в непродовольственных магазинах. Каждый десятый еще не вакцинированный от COVID-19 россиянин планирует сделать прививку в любом случае. Большинство же антипрививочников не хотят вакцинироваться от коронавируса в любом случае.

Непривитые мужчины чаще женщин категорически отказываются от вакцинации, даже если решение о вводе QR-кодов будет принято (70% против 55%). Женщины же чаще затрудняются с принятием окончательного решения (26% против 11% среди мужчин).

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