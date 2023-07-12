Чаще всего жалуются на большие переработки маркетологи, учителя и врачи

56% россиян перерабатывают, по средним оценкам, они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь 1 из 3 россиян (33%) не приходится работать сверх графика. Систематически перерабатывают 56% — в среднем на 31% от нормы рабочего времени в месяц.

В прошлом году россиян, вынужденных задерживаться на работе, было практически столько же (54%), переработки составляли 28% сверх нормы рабочего времени.

Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей их 39%, то среди россиян с зарплатой свыше 80 тысяч рублей — только 29%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп за год продолжительность переработок наиболее значительно выросла у маркетологов (+16 п.п.), подавляющее большинство из них вынуждено работать сверхурочно (73%). Трудиться за пределами рабочего времени приходится большинству врачей (62%), длительность переработок у докторов также значительно выше средней по рынку труда (42% от нормы). Сверхурочные привычны 6 из 10 педагогов, длительность переработок также немаленькая (38%).

Несколько реже других перерабатывают менеджеры по продажам (53%) и операторы call-центров (42%), у тех же из них, кто трудится после окончания рабочего дня, сверхурочные составляют около четверти рабочего времени (что, впрочем, тоже немало).

Время проведения опроса: 1—10 июля 2023 года.