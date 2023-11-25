Чаще всего жалуются на переутомление осенью и зимой

Осенью москвичей чаще всего накрывает усталость, причём женщины страдают от неё больше мужчин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1500 представителей экономически активного населения столицы.

Осень — сезон, когда москвичи чаще всего чувствуют себя усталыми (22% опрошенных). На втором месте — зима (18% голосов). Лишь каждый двадцатый утверждает, что наибольшую усталость ощущает весной, и только 3 из 100 — летом.

На хроническую усталость в течение всего года пожаловались 15% москвичей.

Счастливчиков, ощущающих себя бодрыми в любой сезон, — 19%.

Женщины чаще мужчин страдают от осенней хандры (25 и 19% соответственно) и рассказывают о хронической усталости (17 и 13%). Среди представителей сильного пола больше тех, кто бодр и активен в течение всего года (24% против 14% среди женщин).

Топ-3 симптомов осенней усталости у москвичей: упадок сил (у 52%), плохое настроение (46%), апатия и нарушения сна (по 38%).

Для борьбы с усталостью москвичи стараются высыпаться (56% опрошенных), гулять на свежем воздухе (51%) и принимать витамины (35%).

Время проведения опроса: 2—14 ноября 2023 года.