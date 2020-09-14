Часть артефактов, найденных экспедицией Северного флота и РГО, передадут в музей Арктики

Несколько предметов быта и промысловой культуры, найденных на архипелаге Новая Земля комплексной экспедицией Северного флота и Русского географического общества (РГО), передадут в Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

«Завтра нам передадут меньшую часть от всей коллекции, найденной в экспедиции, несколько единиц, а всего найдено более 80 артефактов. Недавно было принято решение передать эту коллекцию находок к нам в музей. В дальнейшем мы обязательно сделаем выставку», - сказал сотрудник музея журналистам ТАСС.

По информации музея, коллекция была собрана на северном острове Новой Земли экспедицией Северного флота совместно с РГО по проекту «Главный фасад России. История, события, люди». Наибольший интерес из материалов, собранных в экспедиции,представляют материальные свидетельства обнаруженного отрядом продовольственного депо австро-венгерской экспедиции К. Вайпрехта и Ю. Пайера (1872-1874 гг.) на острове Баренца, кресты экспедиции Г.Я. Седова (1912-1914 гг.), а также предметы XIX века с зимовья Ф. Розмыслова в проливе Маточкин Шар. Кроме того, участниками экспедиции собрано большое количество предметов промысловой культуры.