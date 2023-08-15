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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.23 13:00

Часть инициатив в рамках программы «На Севере – твой проект» уже реализованы

В конце декабря прошлого года завершился приём заявок от северян на участие в программе, инициированной губернатором Андреем Чибисом «На Севере – твой проект».

Свои голоса во время проведения онлайн-голосования за проекты на региональном портале «Наш север» отдали почти 37 тысяч человек.

Более 60 проектов в 33 муниципальных образованиях стали победителями конкурсного отбора и будут реализованы в этом году, на их финансирование из средств областного бюджета выделено 100 млн рублей.

Типология проектов достаточно широкая, но самый большой блок, которому была оказана максимальная поддержка со стороны жителей, – это ремонт внутридомового имущества.

Из 62 проектов 30 относятся к категории «Ремонт входных групп и подъездов». Подъезд – та часть общедомового имущества, состояние которого волнует жителей больше всего. Уже в ходе реализации проектов от муниципальных образований стали поступать обращения в адрес министерства с предложением об увеличении финансирования этой категории проектов. Жители соседних домов, видя, как преображаются подъезды соседей, выходят с инициативами ремонта и у них.

На сегодняшний день 14 инициативных проектов исполнены, остальные находятся в активной стадии реализации.

В Полярных Зорях установили памятник ветеранам боевых действий, в Африканде благоустроили воинское захоронение: в годы Великой Отечественной войны на территории военного аэродрома вблизи посёлка базировались авиасоединения, погибшие в боях и во время налётов вражеской авиации, были захоронены на кладбище Африканды.

В Ковдорском муниципальном округе завершили три проекта из четырех: в посёлке Ёнский отремонтировали и расширили главное крыльцо детского сада №9 («Светлячок»), в Ковдоре в детском саде №29 («Сказка») оборудовали покрытие игровой площадки, на территории детского сада №5 («Теремок») закончили работы по замене прогулочных веранд.

Во многих муниципалитетах ремонт подъездов по программе «На Севере – твой проект» уже завершен.

В посёлках Видяево и Алакуртти осуществлен ремонт внутридомового имущества многоквартирных домов, в общей сложности отремонтированы 34 подъезда в десяти домах.

У жителей, проживающих в поселке Корзуново Печенгского муниципального округа, появится возможность проводить больше времени на свежем воздухе, где установили освещение для устройства лыжной трассы. Лыжня будет доступна для посещения не только для детей из поселков Луостари и Корзуново, проходящих обучение в школе, но и для всех жителей поселка.

В завершающей стадии находятся два из трёх проектов административного центра: это инициативный проект «Дети Севера»: на территории детского сада №73 организованы два прогулочных участка, один из них – это спортивная площадка круглогодичного использования, второй – это игровая зона насыщенная современными игровыми модулями, объединенными темой «Правила дорожного движения», что поможет применить детям полученные навыки и знания в жизни и предупредить возможные дорожно-транспортные происшествия.

Проект «Северные дошколята – здоровые, спортивные ребята» позволил организовать на территории 157 детского сада инклюзивное спортивно-игровое пространство, где смогут играть и заниматься физкультурой более двухсот детей дошкольного возраста, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, в 36 школе, отметившей в 2021 году шестидесятилетний юбилей, обновляют актовый зал, устанавливают современное оборудование.

В Сафоново монтируют хоккейный корт, в Умбе – скейт-парк.

Все проекты направлены на улучшение условий проживания, имеют высокую социальную значимость и будут реализованы в установленный срок.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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