Часть обращений северян во время «прямой линии» губернатора уже обработана профильными ведомствами Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании Андрей Чибис подвёл итоги шестой «прямой линии» с северянами. Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, за три часа эфира губернатор успел ответить на 90 вопросов.

«Ещё раз хочу сказать спасибо всем небезразличным жителям Мурманской области за активность в воскресный день, а также поблагодарить коллег, которые были на связи, – отметил глава региона. – Точечных вопросов, касающихся конкретных проблем в том или ином населенном пункте, из линии в линию по тому анализу, который мы проводим, становится всё меньше. Это значит, что система обратной связи, что мы еженедельно на оперативном совещании работаем с комментариями, что у нас радикально выросло количество зарегистрированных пользователей на портале «Наш Север», – всё это показывает, что точечные проблемы северян решаются, в том числе, без таких прямых линий».

Кроме того, Андрей Чибис отметил, что многие вопросы были взяты на контроль ещё во время «прямой линии», а на часть из них уже даны ответы. Губернатор подчеркнул, что разбираться в обращениях северян необходимо в системном режиме без формальных отписок.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня на оперативном совещании по ряду озвученных вопросов на «прямой линии» были даны ответы профильными ведомствами. Среди них – ситуация с аварийными домами по улице Шевченко, 8 и Сполохи, 6 в Мурманске, очисткой остановок общественного транспорта от снега и наледи, а также обращение жителей Печенгского муниципального округа по поводу международного транспорта и транспорта из Ковдора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/