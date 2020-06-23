Часть пассажирских составов пойдёт напрямую до Мурманска

По резервной ветке через Колу вскоре пойдут не только составы с грузами для Мурманска, но и пассажирские поезда. Напомним, движение на участке Выходной «Блокпост 9 километр» - Мурманск было запущено ещё в пятницу, 19 июня, вечером.

К понедельнику в областной центр по железной дороге прошло 40 поездов. Они доставили в столицу Заполярья 1708 вагонов, в том числе 1338 вагонов угля, 180 вагонов удобрений, 78 – железной руды и 112 вагонов с прочими грузами. При этом РЖД начинает восстанавливать на данном участке и движение пассажирских поездов. Прежде всего, это делается для удобства самих пассажиров, чтобы не возить их автобусами до станции Выходной.

- Уже завтра в Мурманск планируется прибытие поезда №22 из Санкт-Петербурга. Он будет ходить ежедневно, - сообщил заместитель начальника по территориальному управлению Октябрьской железной дороги Игорь Поликарпов. – При этом мы не будем увеличивать общее количество составов, проходящих через Колу. Их, как и прежде, останется 32. 16 пар на Мурманск, 16 обратно. Мы просто заменим один из грузовых составов на пассажирский.

24 июня в 22.33 на вокзал Мурманска прибудет поезд № 22 сообщением Санкт-Петербург – Мурманск. Пассажирский состав станет первым, который приедет в областной центр после перерыва в движении. На следующий день, 25 июня, поезд № 21 сообщением Мурманск – Санкт-Петербург отправится в 10.10 с вокзала Мурманска. В дальнейшем ежедневное прибытие и отправление поездов №21/22 также будет осуществляться на станции Мурманск.

Администрация муниципалитета совместно с ГИБДД также прорабатывает вопрос об установке в Коле временных дорожных знаков «стоянка и остановка запрещена», в районе пешеходного перехода через железнодорожные пути возле остановки «Полиция». Некоторые жители города сообщили о том, что в этом месте часто паркуются автомобилисты. Пешеходам приходится идти по проезжей части, сообщает администрация Кольского района.