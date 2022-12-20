Часть полномочий муниципалитетов отдадут на уровень субъекта

Сегодня на очередном заседании Мурманской областной Думы заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова представила проект поправок к закону «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области».

Проектом закона предлагается перераспределить полномочия между муниципалитетами и регионом, а именно отдать на уровень субъекта подготовку, утверждение генеральных планов, а также Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кольского, Ловозерского и Терского районов.

На сегодня большая часть генеральных планов поселений разработана в период с 2012 по 2015 годы. Доработка документов территориального планирования с учётом требований градостроительного законодательства не производилась. По расчётам, большинство генеральных планов поселений потеряют свою актуальность уже в 2023 – 2025 годах.

Перераспределение данных полномочий позволит усилить работу по актуализации градостроительной документации в муниципальных районах, в том числе по запросам физических и юридических лиц, отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/galereya/26733/