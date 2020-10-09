Часть портов в Арктике находится в плачевном состоянии

Об этом заявил директор по развитию «Морстройтехнологии» Сергей Семенов на конференции «Транслогистика Санкт-Петербург».

Как отметил эксперт, в советские годы арктические порты строились как узловые точки для снабжения труднодоступных северных регионов. Сегодня узловая схема отсутствует. Из-за этого некоторые порты утратили свою функциональность и постепенно приходят в упадок, констатировал господин Семенов. С другой стороны, благодаря глобальному потеплению обширные зоны Северного Ледовитого океана становятся доступными для судоходства, добавил спикер.

Благодаря чему в 2019 году был зафиксирован взрывной рост грузопотока по Севморпути: он превысил максимальный показатель СССР в 4,6 раза. Как отметил спикер, попытки транзитных перевозок по Севморпути предпринимаются, но они носят, скорее, экспериментальный характер, а не регулярный. Превалирующая часть грузопотока – это вывоз сырья, осваиваемого на новых месторождениях. Драйверами роста стали СПГ и газовый конденсат, нефть и нефтепродукты, а также руда. В 2019 году по сравнению с 2018 годом падение грузооборота показали порты Диксон (-100%), Анадырь (-59%), Эгвекинот (-40%), Мезень (-38%), Провидения (-9%), Онега (-5%) и Архангельск (-3%). Порты Витино и Игарка в отчётных периодах имели нулевые показатели.

Рост перевалки отмечается в портах Саббета (59%), Хатанга (47%), Беринговский (42%), НарьянМар (38%), Кандалакша (14%), Дудинка (12%), Певек (6%), Мурманск (2%) и Варандей (2%).