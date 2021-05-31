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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 18:00

Часть работодателей готова платить сотрудникам, чтобы они не курили

Всемирный день без табака — официально установленный ОНН памятный день, ежегодно отмечаемый 31 мая уже более 20 лет. Аналитики hh.ru выяснили, каково отношение работодателей к вредным привычкам и в том числе к курению у кандидатов, а также что соискатели указывают о своих привычках в резюме. В основе анализа – данные из более 1 млн вакансий и более 50 млн резюме.

С начала года российские работодатели разместили несколько сотен вакансий с четким указанием: им нужен работник без вредных привычек. Обычно в подобных вакансиях не указывается, каких именно вредных привычек не должно быть у кандидата, но традиционно, подразумевается именно отказ от курения или алкоголя.

Чаще всего вакансии с требованием «без вредных привычек» публикуют работодатели Москвы и Московской области, Крыма, Нижегородской и Свердловской области, а также Петербурга, Новосибирска и Омска. Работодатели не хотят видеть работников с вредными привычками среди рабочего персонала (34% от всех вакансий), производственников (16%), домашнего персонала (14%), представителей сферы туризма, ресторанов и гостиниц (12%), строителей (11%), транспортников (9%).

Вакансии с требованием, чтобы кандидат не курил встречаются в нескольких десятках работных предложений по стране. И в данном случае большая часть приходится на Москву, Волгоград и Петербург. Ещё одним способом показать, что компания приветствует некурящего кандидата, являются фразы в описании вакансии: «некурящий коллектив» или «коллектив без пристрастия к табаку».

«Исследования hh.ru за последний год показывают, что почти каждый второй работодатель считает, что наличие в компании курящих сотрудников ведёт к неэффективной трате времени из-за перекуров. Ещё порядка 5% на момент опроса заявили, что курящие работники чаще берут больничный. Некоторые работодатели мотивируют отказаться от табака своих будущих работников тем, что готовы оплачивать фитнес-зал некурящим. Чтобы повысить мотивацию не курить, некоторые работодатели в вакансиях указывают среди условий выплату ежедневной премии в 50 рублей за отказ от курения или просто финансовое поощрение некурящим. Часть компаний пошла еще дальше и повысила вознаграждение до 3000 рублей за отказ от табака, а также обещает компенсацию в спортивных мероприятиях. Примечательно, что такие методы пропаганды здорового образа жизни не зависят от сферы деятельности компании и предлагаются специалистам разного уровня: рабочим, ИТ-специалистам, швеям, охранникам, продавцам, экономистам», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

Что касается самих соискателей, то порядка 260 тысяч россиян разместили с начала года резюме, в которых указали, что у них нет вредных привычек. От табака отказываются более 73 тысячи соискателей, из них в Москве – 28%, в Петербурге – 12%, в Московской области – 7%, 5% в Краснодарском крае, по 3% соискателей из Новосибирской, Свердловской областей, а также Татарстана и Башкортостана. Чаще всего некурящие соискатели ищут работу в транспортной, производственной сферах, а также области продаж и административного персонала.

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