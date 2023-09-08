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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.23 18:00

Частая смена работодателей заставляет рекрутёра сомневаться в соискателе

Соискателей, имеющих обыкновение долго не задерживаться на одном месте работы, называют «летунами». HR-менеджеров настораживают специалисты, меняющие компании чаще, чем раз в год. Такую оценку дают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из всех округов страны.

38% рекрутеров считают, что смена работы чаще, чем раз в полгода, может отрицательно отразиться на трудоустройстве и таких соискателей можно смело вносить в список «летунов». Ещё для 38% подозрительны ежегодные перемещения от одного работодателя к другому. 12% «летунами» считают тех, кто меняет работу чаще, чем раз в три года. Только 8% опрошенных выступают против того, чтобы обвинять в легкомысленности соискателей с короткими периодами работы.

Помимо частой смены работы HR-менеджеров может насторожить и длительный перерыв в стаже. Для 35% рекрутёров безработный период длиной в год и более может стать основанием для появления сомнений в компетентности соискателя. 19% представителей компаний настораживает 6-месячный перерыв. 1 из 3 рекрутеров считает, что перерыв в работе не должен вызывать сомнений в компетентности соискателя, причем по сравнению с 2021 года эта позиция стала более популярной.

Какую частоту смены мест работы считают приемлемой сами соискатели? 17% россиян считают, что работу следует менять как можно реже. 12% респондентов утверждают, что работу можно менять не реже, чем раз в 5 лет, 7% — не реже, чем раз в 3 года. Большинство же уверено, что менять работу нужно по обстоятельствам (51%).

Среди представителей 25 распространенных профессиональных групп, чаще остальных говорили о том, что работу следует менять по обстоятельствам, операторы кол-центров (67%), HR-менеджеры (66%) и секретари (57%). Администраторы (30%), дизайнеры и менеджеры по работе с клиентами (по 27%) чаще полагают, что работодателя следует менять как можно реже. В 2021 году 9% программистов считали, что работу можно менять хоть ежегодно. Сейчас же разработчики чаще других специалистов советуют переходить на новое место каждые 3 года (24%).

Время проведения опроса: 17 августа — 6 сентября 2023 года.

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