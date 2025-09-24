На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
Части группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению города Купянска

В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в её полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них националисты из отряда «Фрайкор», террористы так называемого «российского добровольческого корпуса» и военнослужащие спецназа ГУР.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, соединения и воинские части группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению города Купянска. Из 8667 зданий взято под контроль 5667.

Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено.

Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено.

При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

В ходе наступательных действий наши штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно. Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика «подземного десанта», действующего через инженерные коммуникации.

Купянск – административный центр одноименного района и крупный населённый пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города. Купянск расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и её пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.

Как и многие другие крупные города на Харьковщине киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол.

Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Фактически город был превращен в «крепость» с использованием железобетонных сооружений и минных полей.

Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.

Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки «Север» с севера.

Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
