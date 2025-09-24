В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в её полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них националисты из отряда «Фрайкор», террористы так называемого «российского добровольческого корпуса» и военнослужащие спецназа ГУР.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, соединения и воинские части группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению города Купянска. Из 8667 зданий взято под контроль 5667.

В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в её полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них националисты из отряда «Фрайкор», террористы так называемого «российского добровольческого корпуса» и военнослужащие спецназа ГУР.

Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено.

При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

В ходе наступательных действий наши штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно. Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика «подземного десанта», действующего через инженерные коммуникации.

Купянск – административный центр одноименного района и крупный населённый пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города. Купянск расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и её пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.

Как и многие другие крупные города на Харьковщине киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол.

Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Фактически город был превращен в «крепость» с использованием железобетонных сооружений и минных полей.

Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.

Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки «Север» с севера.

Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе.

Фото и видео: https://vk.com/mil