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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.23 14:45

Части жителей Мурманской области будет произведён перерасчёт за общедомовые ресурсы

Распределения долгов неплательщиков между жильцами не будет.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с первого апреля 2023 года в регионах России производится ежегодный перерасчёт платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества в многоквартирном доме (КР на СОИ).

В плату за эти ресурсы входят освещение подъездов, чердаков, подвалов, работа лифтов, уборка мест общего пользования, промывка инженерных систем. То есть жильцами оплачивается электричество и вода, которые используются для этих целей.

«Решение о введении перерасчёта принято правительством Российской Федерации и действует с 1 сентября 2022 года. В Мурманской области оно применяется во многих домах не первый месяц. Это дома, которые перешли на оплату электричества и воды «по факту». Там каждый месяц производятся оплата КР на СОИ в зависимости от показаний общедомовых приборов учёта. Для перехода на оплату по факту необходимо принять решение на собрании собственников жилья», – сообщила министр Госжилстройнадзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

В домах, где такого решения не принято, в апреле производится перерасчёт за предыдущий год. Измененная сумма появится только в одной квитанции, а в следующих будет указываться привычный размер платы до нового перерасчёта. Конкретно размер начислений можно посмотреть в квитанции за содержание и ремонт.

Главный принцип перерасчёта – выявленная разница потребления ресурсов распределяется между жильцами пропорционально площади квартиры или комнаты. Но в любом случае эти доначисления не будут соизмеримы с аналогичными за тепло.

Также никакого распределения «долгов» жителей, которые не платят за коммунальные ресурсы, не будет. Уменьшить размер оплаты ресурсов на содержание общего имущества возможно с помощью установки приборов учёта, своевременной и достоверной передачи их показаний, а также не допущения неучтенного потребления ресурсов, отмечает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

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