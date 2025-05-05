Частица Вечного огня отправилась из Мурманска в Санкт-Петербург

В рамках международной патриотической акции «Огонь памяти» частица Вечного огня мемориала Защитникам Советского Заполярья на Зелёном мысе будет доставлена в Санкт-Петербург.

Лампады с Вечным огнем из 11 городов-героев прибудут в город на Неве, где составят единый Огонь памяти, который накануне 80-летия Великой Победы будет передан ветеранам.

Организаторами акции выступают главное командование ВМФ России и общественное движение «Огонь памяти». В Мурманской области миссию передачи огня принял на себя Северный флот.

4 мая в полдень у подножия мурманского Алёши прошел торжественный митинг с участием военнослужащих, юнармейцев, школьников города. У Вечного огня был выставлен почётный караул.

Присутствующих приветствовали заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин и заместитель главы города Мурманска – начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин.

Право зажечь факел от Вечного огня было предоставлено участнику специальной военной операции, Герою России старшему прапорщику Александру Панасюку. От пламени факела, в свою очередь, была зажжена лампада, которую для передачи в город-герой Ленинград приняла лётчик, гвардии старший лейтенант Анна Говоркова.

Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29893&page=1