Частичная мобилизация: о соцподдержке и трудовых правах граждан расскажут в прямом эфире
Какие выплаты, льготы и трудовые гарантии предусмотрены мобилизованным и их семьям? Могут ли уволить работника в случае его мобилизации? Включат ли в трудовой стаж время приостановки трудового договора в связи с мобилизацией?
На эти и другие вопросы ответят министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция стартует 1 октября в 12.00 на официальной странице Правительства Мурманской области «ВКонтакте» по ссылке. Задать свой вопрос можно уже сейчас в комментариях под ней.
Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23402&page=3