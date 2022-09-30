Частичная мобилизация: о соцподдержке и трудовых правах граждан расскажут в прямом эфире

Какие выплаты, льготы и трудовые гарантии предусмотрены мобилизованным и их семьям? Могут ли уволить работника в случае его мобилизации? Включат ли в трудовой стаж время приостановки трудового договора в связи с мобилизацией?

На эти и другие вопросы ответят министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция стартует 1 октября в 12.00 на официальной странице Правительства Мурманской области «ВКонтакте» по ссылке. Задать свой вопрос можно уже сейчас в комментариях под ней.

Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23402&page=3