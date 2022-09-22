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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 16:30

Частичная мобилизация в Мурманской области затронет порядка 1000 человек: это северяне, имеющие навыки военной службы

Частичная мобилизация в Мурманской области в рамках первого этапа затронет порядка 1000 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на сегодняшнем заседании региональной призывной комиссии по частичной мобилизации граждан Российской Федерации. 

Комиссия прошла в расширенном составе. Участниками стали командующий Северным флотом, Герой России Александр Моисеев, представители регионального военного комиссариата, профильные заместители губернатора и главы ведомств, руководители муниципальных администраций и предприятий региона.

Основным вопросом стала реализация указа Президента России Владимира Путина.

«Мурманская область обладает опытом и главное – с учётом базирования Северного флота – большим количеством людей, которые защищали и защищают нашу Родину. Я ещё раз обращаю внимание на ключевые задачи, которые стоят перед нами и имеют высочайший приоритет. Накануне мы приняли необходимые организационные решения, они доведены до военных комиссариатов муниципалитетов. Первое – обеспечить на территории региона частичную мобилизацию порядка 1000 человек. Прошу все органы исполнительной власти, администрации муниципалитетов, руководство предприятий обеспечить всю необходимую поддержку и содействие военным комиссариатам», – подчеркнул Андрей Чибис. 

Губернатор отметил, что на Министерство здравоохранения и начальников медучреждений Мурманской области возложена отдельная задача по организации быстрой, чёткой и эффективной работы военно-медицинской комиссии.

«Постановлением правительства Мурманской области утверждены составы медработников в призывных комиссиях: областной и муниципальных. Мы персонально выверяем, нет ли сейчас среди них отсутствующих, на этот случай существует резервный состав. Как и поручил губернатор региона, с 23 сентября в военкоматах начнётся работа с гражданами, направленными на медицинское освидетельствование, необходимую помощь военным медикам мы окажем», – доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Глава региона также акцентировал внимание собравшихся на чутком отношении к семьям мобилизованных. «Наша задача – сделать так, чтобы семьи мобилизованных не были брошены. Это важнейшая задача, прежде всего для руководителей муниципалитетов. Принципиально важно, чтобы семьи и все их вопросы немедленно брались на контроль и оперативно принимались необходимые решения для обеспечения их комфорта и спокойствия», – обратился к коллегам Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев уточнил категории мобилизуемых.

«Призываться будут в первую очередь граждане, уволенные в запас в последние 5 лет. По контракту или по призыву прошедшие мобилизационные сборы. Это граждане так называемой первой категории. Конечно же приоритет в данной категории будет отдаваться гражданам, которые имеют определённые навыки, опыт», – подчеркнул командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, врио главы военного комиссариата Мурманской области Александр Кузькин доложил, что проведены заседания призывных комиссий по мобилизации в муниципалитетах, все необходимые процессы организованы и исполняются.

«При выезде на территорию проведения спецоперации я лично общался с ребятами, которые сегодня обеспечивают исполнение задач в рамках СВО. И увидел эффективность, боеспособность и настоящий героизм. Они действительно достойные потомки тех, кто защищал нашу страну в Великую Отечественную войну. Это очень важно осознавать, почему и зачем они выполняют эти задачи – чтобы защитить нашу страну, нас с вами», – заключил губернатор Андрей Чибис.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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