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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.24 12:00

Частичная занятость набирает обороты в Мурманской области и станет сильным трендом рынка труда в 2025 году

По итогам за последние 30 дней российские работодатели разместили более 113 тысяч вакансий с форматом временной занятости. Это на 40% больше, чем в осенью 2023 года. Аналитики hh.ru подвели первые итоги рынка труда в 2024 году и выяснили, насколько популярен формат частичной занятости в регионе.

В свою очередь временная или частичная занятость в Мурманской области тоже достаточно распространена. Сейчас аналитика hh.ru показывает, что местные компании за последний месяц разместили более 1,5 тысячи вакансий, где предлагали частичную занятость. Это превышает прошлогодние запросы бизнеса уже на 38%.

При этом в среднем ежемесячно компании Мурманской области предлагали местным соискателям более 1000 вакансий с таким форматом работы. Средний прирост таких вакансий год к году по региону +44%. Таким образом, потребность найти персонал, который готов работать в формате частичной занятости, не ослабевал ни разу в 2024 году.

«В данном случае временная занятость для бизнеса в условиях острейшего дефицита – это вариант спасения, хоть и временный. За счёт временной занятости бизнес может закрыть «горящую» вакансию и уменьшить финансовые потери. Ведь, как известно, в среднем за несколько месяцев поиска, найма и обучения только лишь линейного работника, бизнес может потерять сумму эквивалентную его полугодовой зарплате со всеми бонусами. В связи с этим тренд на частичную занятость будет только расти и усиливаться в 2025 году», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Наибольшая доля вакансий с возможностью временной занятости на местном рынке труда приходится на сферу «Транспорт и логистика» (33,6%), на обслуживающий персонал (32,1%). На третьем месте – продажи (26,5%).

А вот наибольший прирост год к году по динамике вакансий наблюдается в обслуживающем персонале (+88,4%), в ритейле (+85,8%) и в транспорте (+80%). Есть, кстати, и падение числа вакансий для «временщиков»: в сфере «Управление персоналом» (-21%), в финансах (-14,7%) и страховании (-9%).

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