Объём средств, привлеченных кредитными организациями в Мурманской области, за 2019 год вырос на 18,4% и по данным на 1 января 2020 года достиг 240,3 млрд рублей.

Вклады физических лиц за год увеличились на 6,5%, до 177,4 млрд рублей. Депозиты юридических лиц выросли на 11,1% и составили 15,8 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей увеличились за год в 1,7 раза, до 3,5 млрд рублей.

Частные вкладчики Мурманской области предпочитают хранить деньги в рублях – доля валютных депозитов в общем объёме вкладов физических лиц составила всего 7,7%. В то же время у юридических лиц валютные депозиты составили 46,4% от общего объема привлеченных средств.

«Банковские вклады остаются привлекательным инструментом сбережения средств. Ставки по вкладам превышают уровень инфляции в регионе, а система страхования вкладов гарантирует возврат средств в сумме 1,4 млн рублей», - сказал заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Владимир Колесник.