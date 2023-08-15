Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки

Как показал один из опросов, проведенных СК «Росгосстрах жизнь» и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, свыше 70% трудоустроенных россиян перерабатывают, из них каждый второй не берёт за это деньги. Как на самом деле должны оформляться и оплачиваться переработки рассказала эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Что такое переработка

Стоит отметить, что действующее законодательство не содержит термина «переработка». Трудовой Кодекс РФ описывает дополнительные рабочие часы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени в термине «сверхурочная работа» (ст. 99 ТК РФ). Если в компании используется суммированный учёт рабочего времени, то переработкой считаются часы, отработанные помимо установленной в трудовом договоре нормы за учётный период.

В Трудовом кодексе приведён исчерпывающий список причин, по которым сотрудника можно привлечь к сверхурочной работе:

надо закончить работу, если она не завершена по непредвиденным техническим условиям, а невыполнение её в срок может повлечь порчу имущества или создать угрозу для людей;

сверхурочные нужны для ремонта, и если его не выполнить, многие сотрудники будут вынуждены прекратить работу;

производство нельзя останавливать, а сменщик не явился.

Сотрудника можно привлечь по этим основаниям только с его письменного согласия. Без письменного согласия к сверхурочным работам можно привлечь, если работник нужен для предотвращения аварии или её ликвидации, во время стихийных бедствий, для обеспечения бесперебойной работы водопровода, электросетей, транспорта, связи и т. д.

Переработка оплачивается, если она произошла по инициативе работодателя. Если сотрудник сам решил задержаться на работе, компания вправе не оплачивать это время. Также сверхурочная работа не оплачивается, если у работника в трудовом договоре есть условие о ненормированном рабочем дне.

К сверхурочным нельзя привлекать беременных, несовершеннолетних и сотрудников с ученическим договором. Некоторые категории работников (родителей детей до трёх лет, многодетных, инвалидов и др.) можно привлекать, если они дали письменное согласие на переработку и у них нет противопоказаний по здоровью в соответствии с медицинским заключением. При этом работодатель обязан ознакомить их с правом отказаться от сверхурочной занятости.

Что должен сделать работодатель

Письменно уведомить сотрудника о необходимости поработать сверхурочно. Получить письменное согласие. Без него можно привлекать к сверхурочным только в исключительных случаях (аварии, катастрофы и т. д.). Если в компании есть профсоюз, надо получить и его мнение. Выпустить письменное распоряжение и ознакомить с ним работника. В приказе указываются причина переработки, её объём и продолжительность, место и время, характер работы, размер оплаты, а также данные сопутствующих документов: согласия работника и мнения профсоюза. Вести учёт отработанного времени. Продолжительность сверхурочных в общем случае не может быть больше четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов суммарно за год.

Оплатить переработку в обычные зарплатные дни.

Сколько должны платить

Величина компенсации рассчитывается по схеме:

первые два часа — не менее чем в полуторном размере,

третий и последующие часы — не менее чем в двойном размере.

В трудовом или коллективном договоре, локальных нормативных актах могут быть установлены собственные расценки компании на оплату сверхурочных, но не ниже указанных в Трудовом кодексе. Кроме того, переработка может быть компенсирована дополнительным временем отдыха. Выбрать должен сам сотрудник, мнение работодателя не учитывается.

Что делать, если работодатель не компенсирует переработки?

Прежде всего, проверьте, есть ли в вашем трудовом договоре условие о ненормированном рабочем дне. Если есть, посчитайте, как часто вам приходится задерживаться. При ненормированном рабочем дне переработки могут быть эпизодическими (согласно судебной практике не чаще трёх раз в неделю), а не постоянными.

Если в трудовом договоре у вас обычный режим труда и вы готовы отстаивать свои права, для начала попробуйте поговорить с руководителем или отправить заявление на имя работодателя с требованием оплатить переработку. Письменное заявление нужно отправить по почте с описью вложения или при нарочном способе подачи заявления попросить поставить отметку о получении заявления.

Если переговоры не помогли, то помните, что вы можете обратиться в профсоюз, трудовую инспекцию, прокуратуру или суд за защитой своих прав. Для этого необходимо составить жалобу и подкрепить её доказательствами. Для этого можно использовать показания свидетелей, показания пропускной системы и запись с камер наблюдения и т. д.

За несоблюдение трудового законодательства работодателя оштрафуют и выдадут предписание об устранении нарушений.