Чат-бот Единой карты жителя Мурманской области внедрили в национальном мессенджер «Мах»

Министерство цифрового развития Мурманской области в рамках реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» внедрило нового чат-бота на платформе национального мессенджера «Мах». Ассистент доступен северянам в круглосуточном режиме и позволяет оперативно получать информацию по возникающим вопросам, включая порядок оформления Единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ), способы её пополнения.

«Комфорт и доступность – ключевые принципы нашей работы. Запуск чат-бота в национальном мессенджере «Мах» позволит обеспечить круглосуточную поддержку пользователей Единой карты жителя и охватить большую часть её держателей. Сейчас в «Мах» зарегистрировались уже более 40 миллионов пользователей, что сыграло роль при выборе площадки для размещения чат-бота», — объяснила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

У Единой карты жителя Мурманской области также есть своя «горячая линия», доступная по телефону 8-800-200-600-5 с понедельника по пятницу. Время её работы – с 9.30 до 16.00.

Сейчас держателями ЕКЖ в регионе являются свыше 120 тысяч человек. Она поддерживает технологию бесконтактной оплаты и заменяет проездной билет с тарифом «Электронный кошелёк», который предусматривает списание с отдельного транспортного счёта.

ЕКЖ действует на базе дебетовой карты национальной платёжной системы «Мир», а также выпускается в виде нефинансового инструмента для обучающихся Мурманской области.

Студенты и школьники могут выбирать наиболее удобный тариф:

● безлимитный проездной на месяц: неограниченное количество поездок в течение календарного месяца;

● льготный электронный кошелёк: скидка на разовую поездку –50% на городских маршрутах и 60% на пригородных маршрутах;

● для пассажиров АО «Электротранспорт»: безлимитный проездной на 10 дней: неограниченное количество поездок в течение 10 дней.

Условия оформления карты можно узнать в новом чат-боте и на сайте karta51.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554910/#&gid=1&pid=1