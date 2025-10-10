Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
Чат-бот Единой карты жителя Мурманской области внедрили в национальном мессенджер «Мах»

Министерство цифрового развития Мурманской области в рамках реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» внедрило нового чат-бота на платформе национального мессенджера «Мах». Ассистент доступен северянам в круглосуточном режиме и позволяет оперативно получать информацию по возникающим вопросам, включая порядок оформления Единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ), способы её пополнения.

«Комфорт и доступность – ключевые принципы нашей работы. Запуск чат-бота в национальном мессенджере «Мах» позволит обеспечить круглосуточную поддержку пользователей Единой карты жителя и охватить большую часть её держателей. Сейчас в «Мах» зарегистрировались уже более 40 миллионов пользователей, что сыграло роль при выборе площадки для размещения чат-бота», — объяснила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

У Единой карты жителя Мурманской области также есть своя «горячая линия», доступная по телефону 8-800-200-600-5 с понедельника по пятницу. Время её работы – с 9.30 до 16.00.

Сейчас держателями ЕКЖ в регионе являются свыше 120 тысяч человек. Она поддерживает технологию бесконтактной оплаты и заменяет проездной билет с тарифом «Электронный кошелёк», который предусматривает списание с отдельного транспортного счёта.

ЕКЖ действует на базе дебетовой карты национальной платёжной системы «Мир», а также выпускается в виде нефинансового инструмента для обучающихся Мурманской области.

Студенты и школьники могут выбирать наиболее удобный тариф:

● безлимитный проездной на месяц: неограниченное количество поездок в течение календарного месяца;
● льготный электронный кошелёк: скидка на разовую поездку –50% на городских маршрутах и 60% на пригородных маршрутах;
● для пассажиров АО «Электротранспорт»: безлимитный проездной на 10 дней: неограниченное количество поездок в течение 10 дней.

Условия оформления карты можно узнать в новом чат-боте и на сайте karta51.ru.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554910/#&gid=1&pid=1

Комментарии

-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
