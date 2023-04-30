«Чаваньга и чаваньжане»: вышла в свет книга специалиста Мурманского областного краеведческого музея о жизни поморского села

Книга «Чаваньга и чаваньжане» рассказывает об истории села Чаваньга со времени его возникновения и до наших дней. Книга состоит из двух частей. В первой, документальной, рассказывается об истории деревни Чаваньга. Художественная часть издания включает сказки на поморскую тему и рассказы, сюжеты которых взяты из жизни.

Как сообщает vk.com/murmanculture, автор книги Светлана Николаевна Мудреченко (Клещёва) более 20 лет работает в территориальном отделе истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея. Коренная поморка, уроженка Чаваньги, всю свою жизнь она посвятила изучению и сохранению поморского наследия.

Также Светлана Николаевна создаёт сказки на поморскую тематику, делится воспоминаниями о традиционном быте на многочисленных просветительских мероприятиях краеведческого музея, записывает видеоролики на поморском диалекте и участвует во множестве других инициатив по сохранению истории терских поморов.

Первый тираж книги передан в библиотеки Терского района, в будущем она будет доступна всем желающим в электронном виде.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265477%2Fwall-139605315_22531