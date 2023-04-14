«Чайная миниатюра» и шнур кумихимо: «Научка» приглашает на мастер-классы

В субботу, 15 апреля, в Мурманской областной научной библиотеке состоится мастер-класс «Чайная миниатюра». Его на 3-ем этаже в зале «Развитие» проводит сотрудник библиотеки Алексина Светлана Андреевна. Начало в 16.00.

Современные художники используют новые материалы и техники, включая живопись, где в качестве красок используют «то, что под рукой». Один из таких материалов — чайный лист, который даёт красивый оттенок. На мастер-классе вы сможете создать живописную миниатюру, используя два сорта индийского чая - «Ассам» и «Дарджилинг», вдохновлённую темой весны и цветения. Вы также узнаете о различиях между сортами, буквенной маркировке и, конечно, попробуете чай, обещает vk.com/murmannauchka.

В этот же день и в этот же час в кафе «Ботаник» (на 1-м этаже) «Научки» будет проходить мастер-класс по плетению шнура кумихимо из 7 нитей. Его проведёт сотрудник библиотеки Морозова Елена Николаевна.

Кумихимо — это японское плетение шнурков-косичек. Изначально шнурами кумихимо женщины подвязывали традиционный наряд кимоно. Шнуры использовали и мужчины в качестве ремней, вешали на них оружие. Создавать уникальные украшения с помощью простой японской техники плетения — от браслетов до декоративных окантовок можно будет, посетив этот мастер-класс.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457260013%2Fwall-44573273_20691