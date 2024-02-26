Чего хотят мужчины на рынке труда?

Аналитики hh.ru в преддверии 23 февраля выяснили, основные факты о мужчинах на рынке труда.

Факт 1. Зарплаты. Аналитика резюме показывает, что у мужчин в среднем зарплатные запросы по РФ находятся на уровне 68 тысяч, а на топовых позициях от 117 тысяч рублей, соответственно. В Петербурге средние зарплатные запросы мужчин-соискателей уже более 70 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем у женщин также в Петербурге. В регионах СЗФО мужчины в среднем запрашивают порядка 75 тысяч на позиции специалистов, а также от 150 тысяч на руководящие должности.

Факт 2. Опыт. По итогам 2023 года аналитики hh.ru видят, что опыт руководящей работы в резюме мужчин на 1,6-2 года больше, чем у женщин.

Факт 3. Приоритетные профессии и сферы. Динамика резюме от мужчин в регионах СЗФО показывает, что наибольший интерес у мужчин вызывают как рабочие, так и офисные профессии. Лидерами по спросу у работников является профессия водителя (более 22 тысяч резюме), программиста и разработчика (более 20 тысяч резюме с начала года). Также у местных мужчин популярны профессии менеджера по продажам, водителя, а также топ-менеджерские позиции (более 15 тысяч резюме).

Факт 4. Интересы. Исследования hh.ru показывают, что мужчины в свободное от работы время в почти в равных долях увлекаются программированием и написанием кода (31%), механикой и техникой (29%). Ещё 7% заявили, что их хобби – видеоигры, 3% увлекаются рисованием, 3% - фотографией, 2% кулинарией, 1% - волонтёры и ещё 1% занимаются танцами в свободное время.

Факт 5. Работа мечты для мужчин – это… По словам 72% опрошенных hh.ru мужчин, для них работа мечты, когда зарплата покрывает все нужды, еще 62% мужчин заметили, что работа должна приносить им положительные эмоции, а не стресс. Ещё для 60% работа мечты складывается из уважительного отношения начальства. Ещё одна составляющая работы мечты для мужчин, когда можно соблюдать баланс работы и личной жизни.

Факт 6. Карьерный планы. 53% опрошенных мужчин хотят сменить сферу деятельности в этом году, причём большинство из респондентов хотят покорять ИТ-сферу (сразу 27% или каждый третий опрошенный). Также у каждого десятого (11%) опрошенного мужчин в приоритетах получить повышение по работе. 9% хотят пойти работать на производство.

Интересно, что каждый четвёртый мужчина прогнозирует этот год для себя как позитивный. Примечательно при этом, что женщины, как правило, более позитивно смотрят на перспективы этого года – среди них более 30% отметили, что видят этот год для себя в хорошем ключе.

Факт 7. Приоритеты на год. Исследование hh.ru показывает, что 66% мужчин планируют в большинстве случаев тратить в этом году время на работу. Ещё 47% будут заниматься саморазвитием (вопрос предполагал множественный выбор ответов). Ещё 43% мужчин ставят первым приоритетом в этом году свою семью. Ещё 36% будут заниматься здоровьем. 28% будут проходить обучение, 23% займутся более глубоко своим хобби, ещё 23% будут активней заниматься спортом, а 10% хотят чаще встречаться с друзьями.

Факт 8. Работоспособность. Каждый второй опрошенный hh.ru мужчина заявил, что считает себя высокопродуктивным работником. Ещё 35% считают, что у них средняя производительность на работе. Также мужчины объяснили, что на их продуктивность на работе влияет ощущение, что их ценят (52%), насколько им интересна работа (51%), а также есть ли смысл в том, что они делают (43%).