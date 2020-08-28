Чего не хватает молодёжи в Арктике

Большинство молодых людей (73%), живущих за Полярным кругом, считает, что молодёжи нужна помощь в трудоустройстве. При этом их «зарплата мечты» — 100 тысяч рублей. Такие данные были представлены на заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), посвященном северным льготам и привлечению населения в Арктическую зону РФ.

Исследование «Жить? Работать? Или уехать? Благополучие молодёжи и жизнеспособность [пост] добывающих арктических промышленных городов России и Финляндии» проводят Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) совместно с Петрозаводским государственным университетом, Университетом Хельсинки и Академией наук Финляндии. В рамках исследования Петрозаводский университет провёл опросы молодёжи от 15 до 30 лет в Мурманской области, Республике Саха (Якутии) и Ямало-Ненецком автономном округе. Учёные узнали, чем довольна молодёжь в Арктике, и чего ей не хватает, — сообщила ИА «СеверПресс» менеджер по связям с общественностью «ПОРА» Юлия Никитина.

Так, главным препятствием для реализации жизненных планов является то, что работодатели не хотят брать на работу молодёжь без опыта. Поэтому 73% респондентов считают, что им нужна помощь в трудоустройстве. Ещё 66% молодых людей требуется помощь в получении жилья. Благоустройство населенного пункта, качество медицинского обслуживания и уровень доходов — основные моменты, которыми недовольны респонденты. При этом «зарплата мечты» у молодёжи в Арктике составляет 100 тысяч рублей в таких сферах, как энергетика, IT, строительство, транспорт, предпринимательство, автобизнес и добыча полезных ископаемых. Также опрос показал, что молодёжи в Арктике не хватает «культурных мест», где можно провести свободное время.

«В целом молодёжь в Арктике, скорее, счастлива. При этом социально-экономическая обстановка в муниципалитете не коррелирует с ощущением личного счастья у респондента. Так, молодёжь, которая проживает в более богатых муниципалитетах — Новом Уренгое и Алдане — является менее счастливой, нежели молодёжь, проживающая в других арктических муниципалитетах (Ковдоре, Ревде, Хандыге, Нерюнгри). Ощущение благополучия связано у молодых людей с близостью к природе (охота, рыбалка). Также респонденты отмечали отсутствие конкуренции для развития индивидуального предпринимательства и сильные социальные связи маленького города», — рассказала о выводах исследования член экспертного совета «ПОРА», профессор Петрозаводского университета Мария Питухина.

В опросе приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, более 70% из них проживают в Арктике более 10 лет. Из общего числа 59% — студенты, 33% — школьники и 8% — работают по найму.