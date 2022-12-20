Чего ждать от сверхновой реальности? Итоги рынка труда в 2022 и прогнозы на 2023 год

Усугубление дефицита синих воротничков и молодых специалистов, изменение гендерных и возрастных границ на рынке труда, трансформация HR-функции — об этих и других трендах, актуальных для России сегодня. Эксперты hh.ru подвели итоги 2022 года на рынке труда.

Усугубление дефицита синих воротничков и молодых специалистов, изменение гендерных и возрастных границ на рынке труда, трансформация HR-функции — об этих и других трендах, актуальных для России сегодня. Эксперты hh.ru подвели итоги 2022 года на рынке труда.

Ситуация в экономике — взгляд Банка России

Ещё весной некоторые эксперты рынка труда рисовали довольно драматические сценарии развития событий в российской экономике. К счастью, эти прогнозы не сбылись — цифры тому подтверждение. Однако, общая мировая турбулентность и особое положение дел в России сказываются и на динамике инфляции, и на возможности бизнеса развиваться дальше или хотя бы не сдавать позиций. Для понимания общей ситуации полезно обратиться к докладу ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. Это ценная информация не только для собственников и топ-менеджеров компаний, но и для HRD. Прогнозы позволяют принимать более взвешенные решения относительно людей. Эксперты hh.ru выбрали несколько пунктов, на которые важно обратить внимание в преддверии нового года. Он, как предсказывают эксперты, будет непростым.

Внешний фон

Темпы роста мировой экономики замедляются.

Инфляция приближается к историческому максимуму.

Растут риски финансовой нестабильности и глобальной рецессии в 2023 году.

На энергетических рынках высокая волатильность, то есть цены на энергоресурсы меняются очень быстро.

Объём вакансий растёт вопреки прогнозам при минимальном уровне безработицы.

Как отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности, последний пункт характерен не только для мирового рынка труда, но и для российского. Спрос на специалистов из разных профессиональных сфер продолжает расти, но соискатели не спешат откликаться на вакансии, которые не соответствуют их ожиданиям.

Российские реалии

Товары российского экспорта продаются с дисконтом, однако объём экспорта продолжает быть существенным — Россия продаёт больше, но за меньшие деньги.

Объём импорта оказался выше ожиданий — бизнес приспособился к санкциям и научился ввозить те товары, на которые есть спрос внутри страны.

Более умеренное снижение производственной активности по сравнению с ожиданиями.

Спад ВВП (валового внутреннего продукта) в 2022 году составит 3–3,5%, хотя в июле прогноз был хуже — 4–6% — подтверждение того, что в экономике не всё спокойно, но лучше, чем могло быть.

Инфляция по итогам года составит 12–13% — и здесь оговорка: в начале года произошёл резкий скачок цен, поэтому официальный прогноз инфляции всё-таки пока далёк от реального положения дел.

Уровень безработицы достиг исторического минимума — парадоксальный факт, поскольку обычно в кризисное время люди активно ищут работу, а сейчас всё наоборот — компаниям не хватает рабочих рук.

Краткосрочное влияние частичной мобилизации: снижение потребительской активности и рост сбережений — люди перестают тратить и замирают в ожидании — что будет дальше.

Долгосрочное влияние мобилизации на рынок труда: нехватка персонала, миграция рабочей силы между регионами и отраслями, а дальше, как следствие — рост зарплат.

«Такова оценка событий от экспертов Центрального Банка. Тональность прогнозов экспертов смягчалась в течение лета и осени, и теперь с точностью можно сказать одно: резкого провала в экономике не произошло, но процесс восстановления прогнозируется более долгим. В следующем году мы будем наблюдать ухудшение ряда экономических показателей. HR-специалистам важно понимать, что происходит в российской экономике, чтобы трезво оценивать ситуацию, не поддаваться панике и поддерживать компании», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Демография, миграция и мобилизация

От общего экономического контекста — к фундаментальным проблемам российского рынка труда. И главной из них остается демография (наглядно на диаграмме 1).

На графике Росстата изображены две диаграммы, где есть разбивка по возрасту населения России и по полу (мужчины — слева, женщины — справа). Очевидно, что самая многочисленная группа трудоспособного возраста — люди 30–35 лет, с некоторым перевесом женщин над мужчинами.

В нашей стране ещё с советских времён сохраняется высокая занятость среди женщин. Так исторически сложилось, что их физически больше — «на 10 девчонок по статистике 9 ребят». При этом переизбытка безработных женщин у нас нет. По аналитике hh.ru, за последние несколько месяцев число приглашений женщин на собеседования увеличилось в 21 профессиональной сфере из 28. Есть аналогичная статистика и по регионам. На 10% и более вырос спрос на женский труд в Чукотском АО, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках, Владимирской области, Ненецком АО. Второй важный момент — самые многочисленные группы соискателей будут взрослеть. Самое время уже сейчас задуматься, как выстраивать работу с персоналом разного возраста. В особенности с сотрудниками 45+ — средний возраст сотрудников в компаниях неизбежно вырастет.

Что касается молодёжи, то её на рынке труда почти в два раза меньше, чем 10–15 лет назад. Именно поэтому делать ставку исключительно на привлечение молодых специалистов — плохая стратегия для компании без сильного бренда работодателя и супер-условий труда. Основная конкуренция за молодые умы сейчас разворачивается между титанами российского бизнеса. Самое плохое: на горизонте ближайших 10 лет ситуация не улучшится. Если обратиться к графику, можно заметить — ребят в возрасте 10 и 15 лет тоже мало, впрочем, как и детей дошкольного возраста. Так что нашим потомкам предстоит обойти ещё более глубокую демографическую яму.

«Некоторые собственники бизнесов и руководители компаний до сих пор пребывают в приятной уверенности, что людей на рынке труда много, и незаменимых нет. Однако, мы не в 90-х годах, когда на рынке труда, действительно, наблюдался переизбыток людей, а вакансий не хватало. Сейчас всё наоборот. Если мы, как HR-специалисты, не сможем достучаться до руководителей и объяснить им всю серьёзность положения дел, то заявки на подбор будут напоминать поиск единорогов: «Нужен кандидат моложе 40 лет, с лучшим опытом из лучших компаний, проактивный, коммуникабельный и с минимальными требованиями по зарплате», - заявляет Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Также настораживает ситуация в стране с миграцией. По данным Росстата, естественная убыль населения растёт, а мигранты уезжают. Даже несмотря на ковидные ограничения в Россию продолжали приезжать люди — позитивная динамика сохранялась на протяжении и 2020 и 2021 годов. Но в этом году впервые за последние 7 лет мы наблюдаем отток мигрантов. Разумеется, это сказывается на ситуации с рабочей силой (наглядно на диаграмме 2).

Что делать работодателям?

Учитывая напряжённость, эксперты советуют искоренять все виды дискриминации в компаниях — расширять возрастные и гендерные границы. Судя по данным hh.ru, компании пытаются адаптироваться к текущим реалиям — сдвиги, хоть и небольшие, заметны уже сейчас. По аналитике hh.ru, доля приглашений в самой молодой возрастной группе соискателей в октябре 2022 года по сравнению с январём 2021 года снизилась на 4%. При этом кандидатов в возрасте 41–50 лет работодатели стали приглашать на собеседования чаще (доля выросла с 9,1% до 11,7%), как и людей более зрелого возраста — 51–60 лет (рост с 2,3 до 3,3%). Наибольший интерес к старшему поколению зафиксирован в следующих профессиональных сферах: автобизнес (-12% приглашений у молодёжи, +10% — у кандидатов старшего возраста), административный персонал (-8% у молодёжи, +5% у кандидатов старшего возраста), безопасность (-8% у молодёжи, +11% у кандидатов старшего возраста), финансы и бухгалтерия (-13% у молодёжи, +10% у кандидатов старшего возраста).

Второй совет экспертов для работодателей — обратить внимание на подростков. Конечно, работать с этой категорией соискателей сложнее всего — сказываются юридические ограничения и нюансы с оформлением, однако разобраться в них несложно. При этом начинающие специалисты могут довольно быстро и легко разгрузить ценных сотрудников, которые всегда в завале рабочих задач, и по-новому взглянуть на привычные вещи. Кажется, в этом сегодня нуждаются многие компании. Плюс — это отличная возможность повысить лояльность подрастающего поколения к бренду работодателя и снизить разрыв между ожиданиями бизнеса относительно подготовки молодых специалистов и реальностью.

По аналитике hh.ru, спрос на соискателей в возрасте 14–18 лет в сентябре вырос на 17%, в октябре — на 26%, в первой половине ноября — на 16%, если сравнивать с прошлогодними показателями. Больше всего подрастающее поколение оказалось востребовано в розничной торговле, ИТ, HoReCa, услугах для бизнеса и складской логистике. С другой стороны, соискатели в возрасте 14–16 лет чаще всего ищут работу курьеров, промоутеров и кредитных специалистов.

И третье направление деятельности в 2023 года — выстраивание сотрудничества с самозанятыми — со специалистами, которые не хотят или не могут находиться в штате, но готовы работать на проектной основе с разными работодателями. Опрос Службы исследований hh.ru показывает: за год доля компаний, практикующих такой формат взаимодействия с кандидатами, увеличилась почти на 20% — с 33% в 2021 году до 52% в текущем.

Спрос и предложение на российском рынке труда

Разрыв между спросом и предложением на рынке труда по-прежнему велик. Весной 2020 года произошло резкое падение вакансий числа вакансий — сказалось влияние Covid-19, а затем рынок быстро восстановился до уровня 2019 года и продолжил расти. С начала 2021 года усиливался дефицит людей — это хорошо видно на диаграмме ниже, если обратить внимание на большой разрыв между вакансиями и резюме. Весной рынок труда опять испытал шок, но всё также быстро оправился после потрясения и вернулся к дисбалансу: вакансий много, а людей нет.

«На протяжении последних нескольких лет соискатели не активно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики. Что обычно происходит в кризис? Обвал вакансий и рост резюме. Кратковременное снижение в динамике вакансий было, но скачка резюме за ним не последовало. Есть две гипотезы. Первая — сказывается демографическая ситуация — в разы больше соискателей на рынке труда просто физически не может быть. Вторая история — люди ещё не отошли от стресса с Covid-19. Сейчас кандидаты уйдут в предновогоднюю перезагрузку, и мы будем наблюдать усиление дисбаланса уже в начале 2023 года», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Что важно — данные hh.ru по динамике вакансий очень схожи с теми, что представляет Росстат. Работодатели регулярно заявляют потребность в сотрудниках в органы службы занятости населения, на основании чего и формируется аналитика (наглядно на графике 1).

Работодатели конкурируют за синих воротничков и массовый персонал

Уровень напряжённости на рынке труда в hh.ru определяется по hh.индексу. Он показывает, сколько активных резюме, созданных или обновлённых за последние 60 дней, приходится на одну вакансию. Например, весной 2020 года hh.индекс достиг 8,2 пунктов, то есть на одно предложение о работе в среднем приходилось 8 кандидатов. Сейчас он остановился на отметке 5 пунктов. Нормой считается уровень конкуренции в 5–6 пунктов, показатель ниже говорит о дефиците людей, выше — об избытке.

Разумеется, ситуация в разных профессиональных группах и регионах разная. Например, hh.индекс традиционно выше в Москве и области (6-8 пунктов), а также в Петербурге и Ленобласти (6-7 пунктов). Причина проста — в столичных городах больше рабочих мест, а значит — и соискателей.

В профессиональных сферах сложнее найти работу юристам (9,7 пунктов), начинающим специалистам и студентам (7,2 пунктов), представителям областей науки и образования (6,9 пунктов), бухгалтерии и финансов (6,2 пунктов). Чем ближе к «синеворотничковым» и массовым позициям, тем hh.индекс ниже. В профессиональных сферах консультирования, домашнего персонала, добычи сырья, рабочего персонала показатель меньше 1 пункта. В строительстве и недвижимости, банковской, инвестиционной, медицинской и фармацевтической сферах, продажах и автобизнесе на одну вакансию приходится не больше 2 кандидатов. В ИТ ситуация чуть лучше — 3,9 резюме на одно предложение о работе (наглядно на графике 2).

Цвет настроения российского рынка труда — синий

По структуре вакансий на hh.ru очевидно, что 75% от всех предложений о работе в стране рассчитаны на привлечение рабочего персонала — «синих воротничков», а также линейных, массовых сотрудников. Ещё 15% вакансий опубликованы для «белых воротничков», и порядка 10% — для ИТ-специалистов.

С айтишниками складывается интересная ситуация: с каждым месяцем они размещают всё больше резюме, хотя вакансий в среднем по году на четверть меньше, чем в январе. При этом нельзя сказать, что нанимать ИТ-специалистов стало легче. Это небольшой рынок — порядка 1 млн человек (Росстат) по всей России, где по-прежнему сохраняется серьёзный дефицит кадров. Для сравнения: число продавцов составляет 6 млн (Росстат).

Привлекать «белых воротничков» работодателям всё-таки проще. И это несмотря на отрицательную динамику и вакансий, и резюме. Относительно показателей начала года активность соискателей в ноябре снизилась на 11%, работодателей — на 22%. В любой кризисной ситуации от представителей бэк-офиса компании избавляются первыми, а в хорошие годы быстро набирают снова. К счастью, судя по трендам, в текущих реалиях этого пока не произошло.

С представителями рабочих профессий всё однозначно — людей на рынке труда очень мало. Именно эта профессиональная группа пострадала во время частичной мобилизации сильнее всего. Соискатели мгновенно отреагировали на весенние события и разместили или обновили резюме на hh.ru, а потом вновь ушли «в подполье».

Обратная ситуация наблюдается в сфере продаж: кандидаты активно интересуются предложениями о работе — в ноябре-декабре люди обновили на 41% больше резюме, чем в начале года. Но даже при такой высокой активности уровень конкуренции остаётся критически низким — всего 1,7 резюме на одну вакансию. Всё потому, что спрос на рынке труда в этом сегменте значительно превышает предложение.

Немного о зарплатах

Ещё один парадокс современного рынка труда — на фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам. По информации «Банка данных заработных плат», по итогам 3 квартала в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года, хотя он, разумеется, не сопоставим с текущей инфляцией. Данным отчёта можно доверять, поскольку их предоставили реальные работодатели, заполнившие анкеты hh.ru.

«Когда экономика чувствует себя не очень хорошо, зарплаты не должны расти. Но не в нашем случае. Видимо, сказывается всеобщий дефицит людей на рынке труда, и компании пытаются поднимать зарплаты. Конечно, на покупательскую способность это повышение мало повлияло — на текущие деньги мы можем купить меньше товаров, чем в начале года. Но положительная динамика сама по себе уже хороший знак. Посмотрим, что мы увидим его в следующем году», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Общие выводы и возможные варианты развития ситуации

Возможный негативный эффект

Сохранение и усиление турбулентного периода в экономике, ухудшение макроэкономических показателей, положения дел в компаниях и общего уровня жизни людей.

Отражение сложностей в экономике на ситуации на рынке труда: падение спроса на рабочие ресурсы повлечёт снижение количества вакансий.

Демографический кризис, взросление населения, недостаток мигрантов.

Невозможность быстро возместить мобилизованных и уехавших на рынке труда.

Сохранение дефицита людей рабочих специальностей и линейного персонала, как следствие — необходимость поднимать зарплаты в условиях ограниченных ресурсов. Подбор персонала не станет проще, а стоимость найма будет только расти.

Возможные сложности с поиском/сменой работы у «белых воротничков».

Возможный позитивный эффект